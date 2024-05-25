新华社乌鲁木齐5月24日电（记者孙哲、戴子鸾）两年前，在互联网上搜索到环塔拉力赛的消息让沐伦兴奋不已。如今，他骑着借来的专业赛车，终于如愿站在发车台上。

“我很想来中国新疆参加这项比赛，环塔的难度、赛程安排都很吸引我。但由于经费、交通等种种原因，我在去年没能成行，这次终于实现愿望了。”这名熊猫车队的蒙古国摩托车手说。

在蒙古国，摩托车是一项热门运动。骑马游牧为生的古老民族，在工业时代席卷全球后，爱上了引擎轰鸣的新“铁骑”。

沐伦的父亲是蒙古国的著名车手。从小受到家庭影响，他也爱上了这项运动。不过，深知骑行危险系数的父亲，并不愿让年幼的儿子继承衣钵。

“我的父亲创办了蒙古国第一家官方摩托车俱乐部，培养了许多车手。”沐伦说，“对我而言，当你找到自己喜欢的东西时，年龄大小并不重要。”

一次，年轻的沐伦瞒着父母，偷偷借走朋友的摩托车，前去参加当地的一项赛事。未曾想，首次参赛的他就夺得亚军。从那以后，父亲开始逐渐转变看法，不再反对沐伦的坚持，还为他买了一辆全新的摩托车。

“这是一项很花钱的运动，但在我需要帮助的时候，我的父母总是给予我支持。”沐伦感激地说，“每当我参赛，父亲都会给我很多建议，叫我保持耐心和专注，少犯错误。”

从少年时代起，沐伦开始参加国内不同类型的赛事。在相继斩获多项耐力赛、越野赛和拉力赛冠军后，他开始将视野投向海外，并在今年的阿布扎比沙漠挑战赛中斩获第七名。

环塔拉力赛在本年度已被列入国际汽联赛历，全球汽摩厂商和俱乐部都可在国际汽联官网报名参加，这意味着这项赛事已成为国际汽联认定的国际性赛事，在一定程度上提升了吸引力。

沐伦将环塔拉力赛视为一次绝佳的历练机会，他对自己能够从中获得实战经验表示满意，想以此帮助自己冲击“勇敢者的游戏”——达喀尔拉力赛。

“在参加其他类型的赛事时，我只知道加速向前冲，很少自己上手修车，因为基本不会出什么问题。”他说，“但这次学到了很多技巧，比如你需要配备两个空气滤清器和大链轮，才能应对长距离的沙漠赛段。”

随着阅历增长，沐伦对这项运动的认识不再仅局限于风驰电掣所带来的激情，他的心境愈发平稳。在本届环塔开赛前，斗志饱满的沐伦将目标定为冲击摩托车组前六名。不过，在首个赛段他就遭遇当头棒喝。

“我的赛车引擎在第一天就出了问题，因为没能按时完赛，我不得不被组委会罚时。”25岁的他坦然地说，“不过没关系，我现在的目标是顺利完赛。”

在他看来，这项运动教会了自己如何生活，如何追寻自己的人生目标和面对困难。“我不会刻意追求完美，而会在每次比赛中体验不同的风景与文化，沿着自己的规划努力向前。”

沐伦想要将自己的感悟分享给更多喜爱这项运动的人。“我想在家乡开一所摩托车学校，去教那些对摩托车感兴趣的孩子，让他们体验骑行的快乐。”

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