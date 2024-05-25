新华社耶路撒冷5月24日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列外交部长卡茨24日发表声明说，以方决定“切断”以色列及其控制地区的西班牙外交机构与巴勒斯坦人的联系，阻止西班牙驻耶路撒冷领事馆向约旦河西岸的巴勒斯坦人提供服务。

卡茨当日在社交媒体先后用希伯来语、英语、西班牙语发表上述言论，并表示这是对近日西班牙宣布承认巴勒斯坦国及西班牙第二副首相约兰达·迪亚斯支持巴勒斯坦建国言论的回应。

西班牙首相佩德罗·桑切斯22日在西班牙议会宣布，西班牙承认巴勒斯坦国，该决定将于5月28日生效。挪威和爱尔兰也在同一天宣布承认巴勒斯坦国。以色列外交部当日发表声明说，卡茨已下令立即召回以色列驻爱尔兰、挪威和西班牙大使。声明说，卡茨还召见三国驻以大使，“强烈斥责”其宣布承认巴勒斯坦国的决定。

以色列方面未就如何“切断”西班牙外交机构与巴勒斯坦人的联系做出说明。根据以方现行规定，约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦人若想进入以色列及其控制的耶路撒冷，必须提前向以方提出申请并获得许可。

西班牙驻耶路撒冷领事馆位于东耶路撒冷，其签证中心网站显示，领事馆办理来自耶路撒冷、约旦河西岸、加沙地带及周边地区的申根签证申请业务。

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