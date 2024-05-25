新华社雅典5月24日电（记者陈刚）“良渚古城·雅典卫城”文明对话交流活动24日在希腊首都雅典举行。这是继2023年7月在中国杭州市余杭区举办“良渚与世界——良渚古城·雅典卫城”中希文明对话后，中希两国专家学者再次聚首展开国际文化交流活动。

5月24日，希腊前文化和体育部长莉迪娅·科尼奥尔祖（左一）在雅典举办的“良渚古城·雅典卫城”文明对话交流活动上致辞。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

当天，两国专家学者以“从历史走向未来：考古遗址的价值阐释与保护利用”为题，在比较文明研究的视角下，结合各自实践就考古遗址的价值阐释和保护利用展开讨论。双方通过交流对话，深化对文化遗产的保护、传承和利用，进一步拓展旅游文化等领域合作。

在讨论中，雅典大学历史与考古系教授乔治·瓦沃拉纳基斯介绍了希腊克里特岛的克诺索斯宫殿遗址和米诺斯文明的探索过程；希腊文化部卫城修复委员会主任瓦西利基·埃莱夫塞里乌讲述了雅典卫城遗址在数十年修复过程中的价值挖掘；杭州良渚遗址管理区管理委员会副主任叶维军介绍了良渚古城遗址文化的发掘和传播经验；雅典大学哲学与科学史系教授、中希文明互鉴中心指导委员会主席斯泰利奥斯·维尔维达基斯就如何全面深化中希文明互鉴的研究分享了自己的见解。

5月24日，在希腊雅典举办的“良渚古城·雅典卫城”文明对话交流活动上，一名女子参观良渚文化主题展览。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

希腊文化部代表玛格丽塔·里乌利亚在致辞中表示，希中文化交流的深度和广度令人鼓舞，双方的合作不仅体现在文化遗产的保护上，也融入文化创作、技术合作等多个领域。希腊文化部计划今年10月派遣文化代表团前往中国，继续文化对话和交流。

希腊前文化和体育部长莉迪娅·科尼奥尔祖在接受新华社记者采访时说，去年她作为希腊代表团成员访问了良渚古城，中国考古学家和保护工作者在不破坏自然的情况下，将考古遗址与周围的自然环境结合起来，她对此深表钦佩。“这两个古老文明之间有很多共同之处，也有许多经验可以交流。”

5月24日，在希腊雅典，中国和希腊代表参加希腊文物展引进中国筹备工作的启动仪式。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

在对话现场举办了关于良渚文化的主题展览。双方代表还共同参加希腊文物展引进中国筹备工作的启动仪式。雅典市长代表雅尼斯·乔吉萨斯，浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷，中国驻希腊大使肖军正等两国政府、文化、学术机构和媒体人士约70人出席对话活动。

良渚古城遗址位于中国杭州市余杭区，是长江下游环太湖流域一个早期区域性国家的权力与信仰中心。2019年7月，良渚古城遗址在第43届世界遗产大会上获准列入《世界遗产名录》。

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