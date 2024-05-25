新华社拉姆安拉5月24日电（记者黄泽民 柳伟建）巴勒斯坦总统府24日发表声明，对联合国国际法院当天发布要求以色列立即停止在拉法军事行动的“临时措施”表示欢迎。

声明说，以色列自认为可以凌驾于国际法之上，并在美国盲目和偏颇的支持下无需承担责任。鉴于此，声明呼吁国际社会施压以色列，要求其执行国际法院判决，尊重并执行具有国际合法性和符合国际法的决议。

声明对支持巴勒斯坦权利的国家所持立场表示赞赏，强调这一国际共识再次证明，以色列以及向其提供支持保护、帮助其免于惩罚的盟友是被孤立的。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）同日也发表声明对国际法院的判决表示欢迎。哈马斯在声明中呼吁国际社会和联合国向以色列施压，要求其立即执行这项判决，并以切实和严肃的方式落实所有联合国相关决议。

巴勒斯坦加沙地带南部城市拉法是该地带尚未遭以军大规模地面进攻的主要城市，大量平民逃难至此。本月初与哈马斯停火谈判破裂后，以方不顾国际社会反对，持续推进攻打拉法。

国际法院24日在荷兰海牙发布“临时措施”，要求以色列立即停止在拉法的军事行动。国际法院还要求以色列必须持续开放通往加沙地带的拉法口岸，确保人道主义援助畅通无阻。此外，以色列必须允许联合国调查人员进入加沙地带，就种族灭绝指控进行调查并保留相关证据。国际法院同时要求以色列必须在一个月之内报告执行上述命令的所有措施。

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