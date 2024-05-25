人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

普京：支持在当前现实基础上与乌克兰谈判

2024年05月25日08:52 | 来源：新华网
小字号

新华社明斯克5月24日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京24日在白俄罗斯首都明斯克表示，支持在当前现实基础上与乌克兰谈判。

普京23日至24日对白俄罗斯进行访问。他24日在新闻发布会上表示，俄方从未放弃谈判进程，是乌克兰方面表示谈判终止。乌克兰方面回到谈判桌不能基于一方意愿，要基于在白俄罗斯和土耳其谈判取得的成果以及当前的现实。

普京同时强调，俄罗斯如果与乌克兰签署和平协议，需要与“合法的”乌克兰当局打交道。他认为，泽连斯基作为乌克兰总统的合法性已经结束。

访问期间，普京在与白俄罗斯总统卢卡申科谈到安全问题时表示，俄白联盟国家的边境受到可靠保护，俄白两国边境都部署了俄罗斯防御系统和战术核武器。他说，鉴于当前联盟国家外部的紧张局势，他在与卢卡申科会谈中“详细讨论了形成统一防御空间问题”。

对于俄罗斯正在进行的非战略核武器演习，普京表示，这是俄罗斯定期进行的演习，不存在使局势升级的说法。此次演习与以往不同之处就是“在白俄罗斯领土上部署了非战略核武器后，我们和白俄罗斯盟友一起演习”。

本月21日，俄罗斯开始第一阶段非战略核力量演习。普京此前曾表示，此次非战略核武器演习分三个阶段进行，第二阶段白俄罗斯将加入。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部