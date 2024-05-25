新华社开罗5月24日电（记者董修竹）埃及总统塞西24日与美国总统拜登通电话，同意暂时通过凯雷姆沙洛姆口岸向加沙地带运送人道主义援助物资。

埃及总统府在一份声明中说，塞西和拜登讨论了加沙地带局势发展和该地区缺乏生活物资及燃料等严峻的人道主义局势。双方同意暂时通过以色列和加沙地带之间的凯雷姆沙洛姆口岸向加沙地带运送人道援助物资，直到达成从巴勒斯坦一侧重新开放拉法口岸的法律机制。

声明说，双方强调有必要加强国际努力，促使谈判进程取得突破和成功，结束巴勒斯坦人民经历的长期人道主义悲剧。

两国领导人重申拒绝一切将巴勒斯坦人赶出其土地的企图，且支持旨在防止冲突恶化和扩大的一切手段。双方强调必须根据国际合法性决议执行“两国方案”。

拉法口岸位于埃及和加沙地带南部之间，是国际人道援助物资进入加沙地带的主要通道。与以色列南部接壤的凯雷姆沙洛姆是加沙地带另一主要口岸。由于以军持续封锁拉法口岸，本应运进加沙地带的食品和药品等人道主义援助物资滞留于拉法口岸埃及一侧。联合国人道主义事务协调厅官员埃德姆·沃索尔努20日表示，由于拉法口岸埃方一侧关闭，至少8.2万吨援助物资滞留在埃及境内。

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