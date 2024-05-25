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外交部谈《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》：

欢迎更多国家支持并加入

2024年05月25日07:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月24日电  （记者马卓言、冯歆然）外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上就《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》答问时表示，欢迎更多国家支持并加入共识，共同为推动局势降温、劝和促谈发挥建设性作用。

　　汪文斌说，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅23日同巴西总统首席特别顾问阿莫林在北京举行会谈，其间就乌克兰危机深入交换意见并达成六点重要共识，完整体现在了双方共同发表的《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》文件中。

　　“这六点共识是中巴两国的共同立场，也代表了国际社会广大成员对于推动政治解决乌克兰危机的普遍关切和真诚意愿。”他说。

　　汪文斌表示，乌克兰危机全面升级进入第三年，战事仍在持续，影响不断外溢，冲突有进一步升级的危险。国际社会普遍认为当前最紧迫的就是推动局势降温，为停火止战积累条件。包括中、巴在内，许多发展中国家都呼吁在乌克兰危机上秉持客观公正立场，都认为对话谈判是解决危机的唯一可行出路，都反对拱火浇油，都希望进一步凝聚国际社会共识，为推动实现和平寻求“最大公约数”。

　　“共识文件虽由中巴双方共同提出，但面向的是国际社会。我们欢迎更多国家，无论是发展中国家还是发达国家，都支持并加入共识，共同为推动局势降温、劝和促谈发挥建设性作用。”汪文斌说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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