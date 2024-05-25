本报记者 屈 佩

为进一步推动《中国—中亚峰会西安宣言》关于加强青年交流合作的内容落地落实，中国—中亚青年发展对话会日前在陕西西安举行。来自中亚五国的青年事务部门和青年组织负责人，经济、科技、媒体领域青年代表，中亚五国在陕留学生与陕西省各界青年代表，围绕“加强青年合作、共促绿色发展”主题进行对话交流。

塔吉克斯坦青年和体育委员会信息化分析部部长沙拉夫琼·桑戈夫表示，中亚国家和中国的青年积极开展经贸往来、文化交流、教育合作，有助于携手应对共同挑战。当前，中国的电动汽车、智能手机等商品受到塔吉克斯坦青年人的欢迎，塔吉克斯坦希望进一步推动与中国的各领域合作，共享中国广阔发展机遇。

“古丝绸之路将沿线人民联系在一起，促进了商品和文化交流。如今，青年人是这一优良传统的继承者。”土库曼斯坦“马赫图姆库里”青年组织中央委员会数字系统和信息安全部主管别赫穆哈梅特·梅列多夫表示，中亚国家和中国互为友好邻邦和战略伙伴，对话会将六国青年人相聚在一起，有助于巩固国家间友谊，为地区发展凝聚合力。

对话会上，来自吉尔吉斯斯坦的阿扎马特·杜伊舍耶夫参与签署了四份合作备忘录，涉及电子商务、清洁能源等领域。他告诉本报记者：“在发展绿色经济方面，吉中两国的企业家们有着强烈的合作意愿。不久前，来自陕西的中国企业家访问吉尔吉斯斯坦，带去满满的合作诚意。现在我们又相聚在西安，对接新的合作意向，这是一次成果丰硕的双向奔赴。”

“人类共同面临着气候变化挑战，这与我们每个人的生活息息相关。”在青年对话环节，哈萨克斯坦国家广播电视公司节目主持人阿尔达克·卡西姆汉诺夫表示，“中国坚持把绿色作为共建‘一带一路’的鲜明底色。六国青年只有携手同行，才能走向经济社会发展和生态环境保护相协调的未来。”

本次对话会在2024“未来之桥”中国—中亚青年领导人研修交流营期间举办，由中华全国青年联合会主办。中国和中亚五国青年代表还走访了新疆、陕西等地，深入企业、博物馆、社区等地参观考察。

在陕西汽车控股集团有限公司的汽车总装配厂感受中国制造的强劲实力，在大唐不夜城体验中国传统文化的现代魅力……乌兹别克斯坦报道电视台记者迪尔拉博·奥塔扎诺娃对西安的经济发展成就和浓厚文化氛围赞叹不已。她说：“中亚国家和中国经贸往来密切、文化交流频繁。六国青年分享经验、交流想法，有助于未来开展更多合作。”

《 人民日报 》（ 2024年05月25日 02 版）

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