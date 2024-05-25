彭训文 徐令缘 杨瀚如

耶鲁大学学生与中国人民大学学生共游颐和园。

受访者供图

今年是中美建交45周年。近日，耶鲁大学的21名学生走进中国校园，与中国人民大学的26名学生面对面交流，就人工智能、新兴科技、中美关系等热点话题展开对谈。通过交流，中美大学生结下了友谊，留下了回忆。

“我们进行了热烈讨论”

近日，中国人民大学与耶鲁大学举行学生对话系列活动。来自耶鲁大学的同学跨越大洋来到中国，与中国人民大学学生进行交流。

为了保证对话活动顺利举办，中国人民大学的同学们精心策划，做好充足准备。该校国际关系学院学生王昕怡提前做了许多功课，她说：“之前，我不太了解人工智能的相关知识。为了能够更好地参与对话，我提前了解了人工智能在各国的发展情况，并着重收集了与美国相关的信息。”

参与此次对话的学生来自国际关系、计算机、金融、法律、新闻等专业，不同的学科背景知识为此次对话提供了多个角度。中国人民大学哲学院学生何欣说：“我所在的小组有来自法学院、国际关系学院、人工智能学院的同学。大家畅所欲言。这既是一次多学科间的观点碰撞，也是一场跨领域的交流对话，我们都很受启发。”

美国学生朱瀚宁说：“在人工智能相关问题上，我们进行了热烈讨论，这让我们能够更好地相互理解。”

美国学生瓦伦蒂娜·西蒙认为，针对人工智能的讨论让两国学生跨越了文化差异，“我们热烈讨论，关注人类共同的未来”。

中国人民大学国际关系学院学生李美欣认为，通过这次对话，她对美国学生多了些了解。“在这次对话当中，我意识到人工智能问题不仅涉及科学技术，也与管理体系息息相关，同时还涉及深刻的道德伦理议题。而且，我发现中美学生思考问题的角度存在差异，但这并不能阻碍我们友好地交流观点。我觉得，这种理智的对话十分可贵，它可以让我们彼此多些理解，少些隔阂。”

中国人民大学高瓴人工智能学院学生张鑫恺说：“这是我第一次参加与外国学生直接对话的交流活动。在对话中，来自不同文化和专业背景的同学们提出多种观点，帮我拓宽了视野。”

谈及对美国学生的印象，“严谨”“富有创造力”“友善”“热情”是中国学生们频繁使用的词语。李美欣说：“这次活动中，很多美国学生是理工科专业，他们对待技术研发的严谨态度令我印象深刻。在热烈的讨论中，他们的专业视角也给我带来很多思考。”王昕怡说：“我们只相处了短短几天，却像是老朋友一样，感觉特别好。”

“我们结下了真正的友谊”

中国人民大学国际关系学院副院长李晨说：“中美学生的交流不仅发生在正式的会议室内，也发生在会场外的很多场合。”学术探讨之外，中国学生们精心策划了丰富多彩的活动，让大洋彼岸的朋友们备感温暖。

李美欣负责安排大家的伙食。她总是先到餐厅，一一确认菜品，避免学生们接触到过敏原。“中美的饮食习惯不一样，我会认真检查每一份菜品。”李美欣说，“为了让美国同学吃得更加习惯，我们本打算第一顿饭吃西餐。没想到，他们摆摆手说‘这几天要吃正宗的中国菜’。”她还提到，美国学生特别想尝尝北京烤鸭。“于是，烤鸭成了我们此次行程的‘压轴大戏’。美国学生看到烤鸭出炉到现场片切的全过程，纷纷拿出手机录视频。”她说。

去颐和园踏青那天，王昕怡是大家的导游。她发现，美国学生对中国文化很感兴趣：“美国学生对园林设计、历史典故都很好奇。”

“在讨论活动之余，无论是吃饭、坐车还是参访，中美两国学生交错而坐。我们像好朋友一样聊天。”王昕怡说。

北京让朱瀚宁十分着迷。“北京既古老又现代，我喜欢探索这座城市，传统建筑与现代元素的融合令我印象深刻。”

美国学生胡安·奥特罗说：“中国同学热情好客。这次来中国的时间不长，但我十分享受每一天的时光。”

瓦伦蒂娜说，在颐和园游览的一天最令她难忘。这一天，她欣赏美景，收获友谊。夕阳西下时，瓦伦蒂娜与中国学生并肩坐在昆明湖旁讨论英文、俄文与中文诗歌的不同特点。文学艺术让大家的心更近了。

美国学生的充沛精力令何欣印象深刻：“无论行程如何紧凑，美国学生总是活力十足。即使第二天有长途旅行，前一天晚上他们仍与我们相约一起感受北京的夜晚。”

朱瀚宁分享了本次活动中他最难忘的经历：“在北京的最后一天正好是我的生日。没想到中国的学生们热情地为我庆祝，我十分感动。我们结下了真正的友谊。”

胡安和中国朋友们在KTV一展歌喉，合唱酷玩乐队的《生命万岁》。他说：“这些回忆将成为我的宝贵财富。”

“青年大有可为”

“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。”在本次活动后，中美学生对这句话有了新的理解。

李美欣觉得增进中美友好交流是青年的使命。“通过这次活动，我切身感受到，青年大有可为。大家都心怀了解彼此、携手共进的愿望。”

张鑫恺希望未来多参加此类活动。“两国青年的自由交流让我收获颇丰：中美青年文化背景不同，但有共同的兴趣与理想。我们观点碰撞，求同存异。我相信中美两国青年的美好友谊会延续下去，我愿意为此努力。”

“明年，人大的同学有可能前往耶鲁进行交流。如果这个活动可以持续下去，我想对于中美学生而言都是一件好事。”何欣说。

朱瀚宁说：“学生可以成为两国间的文化大使，学生间的互相理解也是两国友好关系的重要基础。”

胡安认为，保持两国青年群体对话的开放性，对未来至关重要。“我想，我们应该充分了解中美两国的不同之处，这是加深彼此理解的前提。为此，我们需要将对话继续下去。”

瓦伦蒂娜说：“我们在这次活动中结下了友谊，这份情谊令人难忘，我会一直珍藏这段回忆。”

(责编：岳弘彬、牛镛)