史志鹏 赵渊青

工人在路面摊铺沥青。

受访者供图

沥青摊铺机匀速向前，紧随其后的一排压路机将路面碾压得平平整整……喀麦隆首都雅温得北部的苍翠雨林间，一条崭新的公路正在一米又一米地延伸。

气温适度、降雨未至最密集，对于吕—曼金公路项目的建设者来说，一年中最适合施工的黄金时段也就6个月。“这儿雨季持续时间长，期间沥青摊铺很难推进。从去年底开始，我们调配了物资设备，组织了千名建设者，掀起施工大干！”中铁二十局吕—曼金公路项目负责人时飞介绍，目前，公路主干道沥青已铺设约25公里。

吕—曼金公路，其中96.7公里管段由中铁二十局承建。它是雅温得连接北部各地区的重要通道，也是当地非常关键的民生工程。喀麦隆盛产黑檀木、桃花心木，这条公路建成投入使用后，公路沿线的木材和经济作物可直接运往首都或港口出口，带动当地经济社会发展。

雨水充沛的热带雨林，提供丰富森林资源的同时，给项目施工带来不小挑战。赶上雨季，红黏土一经雨水浸泡变得更黏，装进自卸车后不易卸下，更无法用于路基填筑，严重影响施工进度。

先后参与多个海外项目、有近10年海外工作经验的时飞，面对吕—曼金公路建设任务，丝毫不敢掉以轻心。“这是我们在喀麦隆承揽的首个项目。作为中国企业，我们要充分展现中国的建造技术。”时飞说。

管段内5个桥梁承台施工时正处雨季，为了保证施工平稳推进，建设团队与监理团队通过加固地基、改进基础结构、改造周围水路等措施，确保了施工现场排水畅通。去年12月，在中喀两国工程师的共同见证下，桥梁基础全部完成，并顺利通过转序验收。

涵洞施工也给时飞留下深刻印象。“那是全线最长的涵洞，施工需要一次性浇筑1000多立方米混凝土。”时飞说，这样庞大的浇筑方量在当地鲜有，一旦混凝土供应中断、不及时，就会出现裂缝、强度不达标等隐患。为确保施工质量与安全，中喀两国技术人员精心设计方案，对每个细节进行反复设计和优化，终于顺利完成全线最长涵洞的施工。

“我们惊喜地看到中国团队千方百计克服非洲雨季挑战，公路建设速度令人钦佩！”当地州长来工地参观时紧紧握住时飞的手，称赞不已。

“眼看既定施工目标一个个实现，听到当地官员与民众对中国企业的点赞，心中的成就感油然而生。”时飞说，“我们都为参与共建‘一带一路’感到荣幸！”

(责编：岳弘彬、牛镛)