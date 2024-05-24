新华社海牙5月24日电（记者王湘江）联合国国际法院24日在荷兰海牙发布“临时措施”，要求以色列立即停止在拉法的军事行动。

根据国际法院院长纳瓦夫·萨拉姆宣读的判决结果，以色列在拉法的军事行动给加沙地带人道主义局势造成“灾难性后果”，巴勒斯坦人民根据《防止及惩治灭绝种族罪公约》所享有的权利面临“不可挽回的损害”，法院要求以色列必须立即停止在拉法的军事行动。

国际法院还要求以色列必须持续开放通往加沙地带的拉法口岸，确保人道主义援助畅通无阻。此外，以色列必须允许联合国调查人员进入加沙地带，就种族灭绝指控进行调查并保留相关证据。国际法院同时要求以色列必须在一个月之内报告执行上述命令的所有措施。

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。国际法院今年1月26日发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列立即采取行动，防止任何可能使加沙地带巴勒斯坦人遭受种族灭绝的行为。5月10日，南非敦促国际法院发布命令，要求以色列立即停止在拉法的军事行动并撤军。

国际法院是联合国主要司法机关。根据《国际法院规约》，联合国国际法院在解决各国向其递交的法律争端时，有权在其认为必要的情况下发布“临时措施”，该判决具有约束力且不得上诉。

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