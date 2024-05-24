新华社北京5月24日电（记者马卓言）第77届世界卫生大会将于近日开幕，外交部发言人汪文斌24日表示，中方作出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定，得到了国际社会广泛理解和支持。

当日例行记者会上，有记者问：第77届世界卫生大会将于5月27日开幕，据了解，已有多国表示支持中国在世卫大会涉台问题上的立场。请问中方对此有何评论？

“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。”汪文斌表示，在中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。

汪文斌说，2009年至2016年，在海峡两岸都坚持一个中国原则基础上，中方连续8年对中国台湾地区参与世卫大会作出特殊安排。民进党自2016年上台以来，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。

“为了维护一个中国原则，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方作出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定，得到了国际社会广泛理解和支持。”他说。

汪文斌说，一段时间以来，国际社会绝大多数国家都向中方重申坚持联大第2758号决议、坚定支持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会，上百个国家通过专门致函世卫组织总干事等方式支持中方立场。这再次证明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，也充分体现了绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义立场。

“得道多助，失道寡助。国际社会坚持一个中国原则的基本格局不可撼动。推行‘台独’分裂绝不会得逞。任何违背一个中国原则、打‘台湾牌’搞政治操弄的图谋都注定以失败告终。”汪文斌说。

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