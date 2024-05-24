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外交部：西部陆海新通道成为中国扩大高水平对外开放生动写照

2024年05月24日18:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月24日电（记者马卓言、董雪）今年西部陆海新通道班列运输集装箱货物已经突破30万标箱。对此，外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上答问时介绍，几年来，西部陆海新通道让货物跨越山海，用服务联通世界，成为中国扩大高水平对外开放的生动写照。

　　汪文斌表示，西部陆海新通道位于中国西部地区腹地，是连接“一带”和“一路”、支撑西部地区高水平开放和构建新发展格局的陆海大通道。2019年，中国政府出台《西部陆海新通道总体规划》。几年来，以“全链条、大平台、新业态”为指引，西部陆海新通道多式联运蓬勃发展，枢纽化物流网络加快打造，让货物跨越山海，用服务联通世界，成为中国扩大高水平对外开放的生动写照。

　　他介绍，从“一条线”到“一张网”，西部陆海新通道铁海联运班列线路目前已覆盖全国18个省（区、市）的72个城市，货物通达全球123个国家和地区的514个港口。2023年，铁海联运班列发送集装箱86万标箱，同比增长14%。越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、印尼等国优质农产品源源不断进入中国市场、摆上百姓餐桌，中国的新能源、新材料、机电等产品也运往海外，助力东盟国家经济发展。

　　“习近平总书记指出，建设西部陆海新通道，对于推动形成‘陆海内外联动、东西双向互济’的对外开放格局具有重要意义。”汪文斌说，许多沿线省份正不断出台系列政策措施，推动西部陆海新通道加快成为内畅外联的开放通道、发展通道、战略通道。

　　“‘钢铁丝路’好风光，相信西部陆海新通道将持续实现线路生长延伸、贸易规模扩大、产业合作深入，成为一条具有澎湃动能的国际经济走廊。”汪文斌说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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