新华社北京5月24日电（记者马卓言）针对近日有美方官员“敦促”中方在台湾问题上保持“克制”，外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上答问时说，搞“台独”是死路一条，纵容支持“台独”只会引火烧身。中方决不允许任何势力以任何借口为“台独”分裂活动提供保护伞。

“台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四。台海局势紧张的根源在于民进党当局企图倚美谋‘独’，美国一些势力打着维护地区和平稳定的幌子图谋‘以台制华’。”汪文斌说，美方如果真想维护台海和平稳定，就应该旗帜鲜明坚持一个中国原则，反对“台独”分裂。中方决不允许任何势力以任何借口为“台独”分裂活动提供保护伞。

汪文斌说，得道多助，失道寡助。近来许多国家政要和各界人士密集发出恪守一个中国原则的正义之声，表达对中国人民反对“台独”分裂活动、争取国家统一事业的支持，再次证明国际社会坚守一个中国原则的格局不可撼动。

“搞‘台独’是死路一条，纵容支持‘台独’只会引火烧身，中方捍卫国家主权和领土完整的决心意志坚定不移，将采取一切必要措施坚决粉碎任何‘台独’图谋。”汪文斌说。

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