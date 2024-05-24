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国际氢能燃料电池产业高端峰会在韩国举行

2024年05月24日16:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔5月24日电 （记者莽九晨）国际氢能燃料电池产业高端峰会23日在韩国首尔举行。中国科学技术协会主席万钢，中国科协专职副主席、书记处书记孟庆海，清华大学教授、中国科学院院士、国际氢能燃料电池协会理事长欧阳明高，韩国氢能融合联盟（H2KOREA）会长金宰弘等出席活动。

万钢在致辞中指出，氢能作为未来清洁能源体系的重要组成部分，具有来源多样化、驱动高效率、运行零排放的特点，是交通领域实现绿色低碳转型的重要能源载体，发展氢能在应对气候变化、维护能源安全、保障大气清洁、构建现代能源体系等方面具有重要意义，发展氢能已经成为全球面向“碳中和”目标的共同战略选择。他认为，近年来，全球氢能与燃料电池汽车产业发展步伐不断加快，但是，距全面市场化的目标，仍存在系列瓶颈问题，仍需全球各方协同合作，不断加强关键技术攻关，持续优化发展环境。

金宰弘指出，在全球向碳中和社会过渡的背景下，氢能产业将在运输、工业和发电等碳密集型行业的脱碳过程中发挥重要作用。未来，韩中两国有必要加强合作，扩大氢能相关贸易。

欧阳明高在报告中分享了燃料电池汽车（FCEV）推动绿色氢能产业链发展的前景。他指出，中国已建立起涵盖氢能生产、储存、运输、加注、利用和关键核心部件研发制造等价值链的完整产业生态系统。

当天，会议还举行了“道路交通深度脱碳撬动氢能规模化应用”圆桌讨论，深入探讨不同类型的燃料电池车的减排贡献和商业化发展。

本次会议由国际氢能燃料电池协会、中国汽车工程学会、H2KOREA、韩国汽车工业协会共同举办，来自中国科学技术协会、国际组织、韩国相关协会、高校、研究院所和跨国企业的近200名嘉宾与会，旨在推动全球氢能产业生态的合作建设，实现产业共赢。

(责编：于洋、杨牧)

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