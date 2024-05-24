科威特公务员中文学习班上，中国书法老师指导学员练习中国书法。人民网记者 张志文摄

人民网科威特城5月24日电 （记者张志文）5月23日，科威特首期公务员中文学习班在科威特中国文化中心落下帷幕，来自科威特政府各部门的近50名学员圆满完成学业，并获颁结业证书。本次学习班由中国驻科威特大使馆和科威特文化艺术文学委员会合办，也是科威特首次举办的公务员中文学习班。

科威特是最早同新中国建交的海湾阿拉伯国家，也是最早同中方签署“一带一路”合作文件的中东国家。去年9月，作为海湾地区首家中国文化中心，科威特中国文化中心开始试运营，不仅成为中科友好的又一标志，也为科威特民众打开了一扇学习中文、了解中国的新窗口。

中国驻科威特大使张建卫表示，近年来，越来越多的科威特朋友希望学习中文、了解中国，加强与中国合作。科威特中国文化中心将在两国人文交流中发挥桥梁和纽带作用，欢迎更多来自科政府部门和社会各界的朋友通过学习中国语言文化，深入感受中国发展，更好地促进两国各领域交流合作。

“中文是了解中国、走进中国的钥匙。”科威特文化艺术文学委员会秘书长基萨尔也表示，科威特文化艺术文学委员会将继续积极推动在科中文教育发展，为增进两国人民相知相亲和友好交流合作贡献力量。

在为期十天的培训里，学员们不仅系统学习了汉语拼音、日常会话等中文基础知识，还在老师的带领下了解了汉语文字起源、书法、武术、剪纸、春节风俗等中国文化常识。学员亚斯敏是科威特一所中学的英语老师，她说课程时间虽短，但内容很丰富，“在中文学习班上，我对中国有了新的认识，希望能有更多人来体验中文、了解中国。”亚斯敏说。

课程期间，一堂别开生面的“兰亭雅集”书法现场展示及互动体验活动吸引了学员踊跃参与。来自中国援科医疗队的书法家介绍了中国书法发展史，并与现场学员一同赏析了“天下第一行书”《兰亭集序》。随后，在老师的带领下，学员们拿起毛笔，跟随老师一同练习书写“中国”“科威特”“友谊”等汉字。

听说要举办书法课，科威特公共工程部的公务员夏伊曼专程带着儿子来到文化中心。在课堂上，她认真听老师讲解中国书法历史，还提起毛笔临摹自己的中文名字写法。“现在很多中国公司来科威特参与基础设施建设，我学会中文后就能与他们更好地沟通交流，真的希望能够不断有机会学习中文。”

为了帮助学员全面了解中国，中文学习班还组织观看了航空航天、高速铁路、农业农村发展和中国旅游、跨境支付等反映新时代中国发展成就的纪录片，这对于在科威特政府工作的学员阿比尔来说很是受用。她即将和朋友一起赴华旅行，“这十天的学习让我对中国发展有了更深的了解，相信这对于我们旅行也很有帮助。”阿比尔说，中文学习班的开设，有助于科威特公务员更加全面认识中国，也将更好促进两国交流合作。

科威特中国文化中心主任夏剑锋介绍，多年来，许多科威特人一直在寻找学习中文的正规渠道。今后，科威特中国文化中心将为有志学习中文和中国文化的各界人士多举办中文学习班，同时还将通过开展中文培训、信息服务、思想对话、图文展示、影视展播等各种活动，向科威特朋友全面介绍中华优秀传统文化，讲述中国发展故事，传播中国声音。

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