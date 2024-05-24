人民网伦敦5月22日电 （记者邢雪）21日，在伦敦商学院管理数字化组织（Managing the Digital Organization）的课堂上，神州数码董事长郭为围绕“AI”、“数字化”等热门话题，与伦敦商学院师生分享数字文明时代中国企业的数字化思考与实践，他表示，中国企业对于数字化等技术的认知，已经和世界同频，甚至已经成为世界范围内的样本。

伦敦商学院副院长朱利安·伯金肖表示，中国在数字技术上的深度应用和与时俱进，能够帮助未来世界各地的商业人士更好地理解现代商业环境，因此，将中国企业案例纳入课程具有启示作用。

朱利安·伯金肖在接受记者采访时表示，整个西方世界都清楚中国企业如今的重要性和巨大的增长体量。电动汽车发展、线上零售等多个领域内，中国企业的科技驱动和快速发展推动了整个行业的变革。在他看来，中国在科技领域正在进行大量的基础研究，并且擅长将其商业转化，中国企业具有“快速进入市场并快速适应和发展产品的能力”。

朱利安·伯金肖认为，通过对中国企业的案例分析，他了解到数字化不仅是一个概念，更是公司的一种根本变化，“数据本身就是一种资产，有效掌握数据、理解数据、使用数据并进行配置以为客户创造价值的公司更具有竞争力”。中国正在大力发展新质生产力，“与制造业革命一样，生产力的革新将为世界带来巨大的发展机遇”。

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