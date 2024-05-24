人民网北京5月23日电 （记者郑瑜涵）近日，“俄罗斯之心”文化艺术节新闻发布会于北京俄罗斯文化中心举行。该艺术节由俄罗斯联邦独联体事务、俄侨和国际人文合作署、俄罗斯“新城创意产业中心”、北京俄罗斯文化中心和北京展览馆联袂组织，将于6月12日至15日在北京举行，是在中俄文化年框架内推出的重磅活动之一。

俄罗斯联邦驻华大使馆公使娜塔莉亚·斯捷普金娜、北京俄罗斯文化中心主任吴丹娜、北京展览馆集团总经理丛日芳及北京璀璨聚星文化集团董事长王国胜现场出席本次新闻发布会。俄罗斯联邦独联体事务、俄侨和国际人文合作署署长叶夫根尼·普里马科夫、“新城创意产业中心”负责人米哈伊尔·伊万诺夫通过视频连线参会。

与会嘉宾通过视频连线与现场记者交流。北京俄罗斯文化中心供图

叶夫根尼·普里马科夫在讲话中指出，俄罗斯文化在中国广受欢迎，人们非常重视古迹、文物、传统、具有深刻价值意义的象征物，“俄罗斯之心”文化艺术节的举办将有助于加强国际合作，增进两国人民之间的友谊。

丛日芳表示，建于1954年的北京展览馆是新中国第一家专业展览馆，是中俄两国深厚友谊的见证，始终致力于促进中俄文化交流。2023年，北展与北京俄罗斯文化中心签署合作协议，计划在中俄文化年和两国建交75周年期间举办丰富的活动。

吴丹娜在回答现场记者提问时表示，共建“一带一路”倡议为两国人民提供了非常好的机遇，让双方能够接触彼此文化，增进相互了解。通过举办文化艺术节一类活动，文艺工作者们能更好地展示自己的作品，传播富有特色的民族文化，充分彰显两国之间的友好交流、互信互助。

参会记者现场提问。北京俄罗斯文化中心供图

据悉，艺术节举办期间，来自俄罗斯联邦20多个地区的代表团将在北京展览馆亮相，展示丰富多彩的民间艺术和手工艺品，参与者有机会通过品尝特色美食体验与众不同的俄罗斯文化。

(责编：于洋、杨牧)