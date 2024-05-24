新华社加拉加斯5月23日电（记者徐烨 王瑛）中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与委内瑞拉副总统兼经济、财政和外贸部长罗德里格斯22日在委首都加拉加斯分别代表两国政府签署《中华人民共和国政府和委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府关于相互促进和保护投资协定》。

罗德里格斯表示，该协定是委政府推动委中全天候战略伙伴关系走深走实的重要举措，其签署对委中经贸合作具有重要意义，将进一步促进和保护两国双向投资，更好维护双方投资者权益，从而更好促进各自经济社会发展。

王受文表示，中委是全天候战略伙伴，该协定的签署系两国在经贸领域取得的又一重大务实合作成果，将为两国投资者提供更加稳定的法律环境和制度保障。双方将分别履行各自国内程序，推动协定早日生效。未来，中方愿同委方一道，以该协定为依据，共同维护良好的投资环境，进一步扩大双向投资规模，更好惠及两国及两国人民。

委内瑞拉部长理事会副主席兼工业与生产部长里瓦斯、委农业和土地部长卡斯特罗、委石油部长特列切亚及中国驻委内瑞拉大使蓝虎等出席签字仪式。

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