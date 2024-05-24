新华社巴黎/天津5月24日电 综述：中法合作为法企在华发展带来更多机遇

新华社记者张宇琪 刘芳

今年是中法建交60周年。建交60年来，两国贸易额增长近800倍，2023年达到789亿美元，中国成为法国在欧盟外第一大贸易伙伴，法国也是中国在欧盟的主要贸易伙伴。

法国经济、财政及工业、数字主权部长勒梅尔此前表示，法方高度重视对华经贸关系，赞赏中方为扩大自法进口采取的措施。法方愿与中方加强对话与沟通，推动达成更多经贸成果，并妥善解决相关分歧。法国外交部外贸部长级代表李斯特也强调，法方支持自由贸易，愿倾听在法中资企业的诉求，致力于为企业创造公平的竞争环境。法方赞赏中方有关优化营商环境、扩大自法进口的举措。

在天津，空中客车天津交付中心总经理克里斯托夫·施伦普日前接受新华社记者专访时说：“我们正和中国主管部门及中国航空油料集团有限公司等紧密合作。未来我们将与中国的合作伙伴一起制定国际可持续航空燃料管理标准，这有助于我们布局未来发展，也为中国航空业提供双赢的解决方案。”

施伦普表示，将继续与中国伙伴加强合作，在新质生产力方面不断探索、创新，积极挖掘绿色产业、清洁能源等新兴领域合作潜力。

从事医疗器械行业的法国企业思塔高公司在华深耕20余年。今年3月，这家企业正式开启医疗器械产品中国本地化生产之路，其全新生产基地——天津思塔高医疗器械有限公司获得生产许可证，两款经典款全自动凝血分析仪拿到产品注册证。

思塔高中国区总经理柏敏辉（外文名：菲利普·巴鲁）表示，企业希望寻找更多本土供应商以获取优质原材料，逐渐与更多中国企业成为供应链伙伴。

隶属于法国法亚集团的机械供应商戴纳派克早在1999年就在天津建厂。2023年，法亚集团全球备件物流集采中心在天津投入运营。

戴纳派克中国区执行董事薄新艳表示，备件中心运用数字化、智能化技术赋能转型，实现24小时自动化全球备件、商品供应及采购交易结算。大量的研发投入，让戴纳派克享受到中国政府的税收政策支持。“未来我们将继续增加投资，开拓新产品，在中国市场持续深耕。”

目前在华经营的法国企业有2000多家。中法合作促进双方互利共赢，中法两国经济已经形成你中有我、我中有你的强大共生关系，为两国关系发展打下更为坚实基础。

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