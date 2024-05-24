人民网北京5月24日电 （记者邓洁、李明琪）今年7月，上海合作组织元首理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫在接受人民网专访时指出，阿斯塔纳上合峰会将成为上合组织发展的新起点。以下为专访全文：

人民网：今年是中国和哈萨克斯坦建交32周年。近年来，中哈两国关系持续深化发展。您如何看待两国关系的发展前景？

努雷舍夫：2022年，哈中两国元首宣布开启两国关系下一个“黄金三十年”。自建交以来，双方合作取得丰硕成果，两国关系提升至前所未有的高度——确立为永久全面战略伙伴关系，为加强睦邻友好关系、进一步深化互利合作奠定了坚实基础。

去年5月至今，托卡耶夫总统三次访华，并分别出席“中国—中亚峰会”、第三届“一带一路”倡议国际高峰论坛和博鳌经济论坛。两国元首达成的共识为哈中永久全面战略伙伴关系的发展提供了新动力。

今年4月，哈萨克斯坦议会下院议长科沙诺夫访华期间与全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁和中国国家副主席韩正举行会谈。此访进一步促进了两国议会间合作。

人民网：中哈建交以来，经贸合作不断取得突破。您如何评价两国经贸领域合作的进展？您对两国务实合作前景有何展望？

努雷舍夫：哈中关系堪称务实合作的典范，哈方高度重视两国经贸合作的发展。两国经贸合作是最具活力的合作领域之一。哈萨克斯坦已成为中国在中亚地区的主要经贸伙伴。

哈中双边贸易额由建交之初的约4亿美元增长至2023年的410多亿美元，增长100多倍。双边贸易额占哈萨克斯坦贸易总额的近三分之一（28.3%）。根据2024年第一季度的贸易数据来看，双方对今年贸易增长的预期非常乐观。

人民网：2013年，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出共建“一带一路”倡议。当前中国同哈萨克斯坦共建“一带一路”取得了什么成果？未来两国将如何进一步推进共建“一带一路”高质量发展？

努雷舍夫：2013年9月，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首次提出“一带一路”倡议。作为欧亚大陆中心地带的“桥梁”和横跨亚欧的重要十字路口，哈萨克斯坦率先支持这一倡议。

目前全球已有150多个国家加入共建“一带一路”倡议。倡议提出10多年来，中国与共建“一带一路”国家的贸易额达到19.5万亿美元，总投资额达3800亿美元。该倡议对各国人民特别是发展中国家人民的福祉产生了积极影响。

哈萨克斯坦把握机遇，发挥在运输和物流枢纽领域的枢纽作用，成为连接欧亚大陆和亚太地区的关键纽带。

2013年，中哈（连云港）物流合作基地启用，为哈萨克斯坦开辟了直通霍尔果斯国际边境合作中心的海上通道。

2023年11月，阿拉木图绕城铁路线开工建设。项目实施后，可为阿拉木图站纾解40%的运输压力，大幅缩短至中亚、欧洲和里海港口的货物运输通行时间，进而提升哈与中国等国的过境货运潜力。

近年来，两国在运输和物流领域开展了多项合作。“欧洲西部—中国西部”公路运输走廊、跨里海国际运输路线已投入运营。经“中欧”铁路运输走廊过境哈萨克斯坦的班列已超过5000列。今年2月，哈萨克斯坦西安码头项目投入运营。该项目是托卡耶夫总统去年五月来华国事访问的成果之一。此外，双方正在筹划在两国边境开设新的跨境铁路口岸。从哈萨克斯坦阿亚古兹——中国塔城铁路正在建设中。这些项目加快了哈萨克斯坦与中国的互联互通，助力共建“一带一路”倡议合作走深走实。

“一带一路”倡议提出以来，哈中投资合作大幅增长。据哈萨克斯坦国家银行统计，在外国对哈直接投资排名中，中国位列第四。2023年中国对哈投资逾18.1亿美元，比2022年增长16.4%。2005年至2023年间，中国对哈萨克斯坦投资额达253亿美元。

我认为，中方提出的共建绿色丝绸之路的倡议具有广阔前景。2023年2月，哈萨克斯坦通过2060年前实现碳中和目标战略。中国的绿色发展之路可为各国发展低碳经济的提供宝贵经验。

目前，哈萨克斯坦实施了多个由中国企业参与的可再生能源领域项目，包括太阳能发电站、风力发电站。2024年，三个总装机容量156兆瓦的风电场项目在哈萨克斯坦阿克莫拉州投入运营。此外，还有多个大型风电场项目投入建设。

双方在不断拓展“一带一路”倡议框架下的合作领域，两国在交通、基础设施、投资、金融、能源、创新和农业合作等领域皆有合作。中小企业参与的消费品生产项目也在酝酿中。

正如习近平主席所言，“我们已走过千山万水，但仍需跋山涉水”。哈方将不懈努力，与中方开展各领域的互利平等合作，造福民众。

人民网：中国同哈萨克斯坦山水相连，两国在人文合作方面取得了哪些成果？

努雷舍夫：哈中两国在文化和人文领域的合作非常活跃。以去年为例，东哈萨克斯坦技术大学与天津职业大学共同创建了鲁班工坊。我们希望未来在鲁班工坊的框架内扩大合作，并以哈萨克斯坦顶级学府为依托成立分支机构，培养更多技术人才。

在高校合作方面，哈萨克斯坦国立大学开设了西北工业大学哈萨克斯坦分校。我们还计划在阿斯塔纳国际大学创立北京语言大学分校，并在分校成立HSK中心，为两国学生开设双语课程。

去年11月，两国签署互设文化中心的政府间合作协议。这是哈萨克斯坦首次在境外开设本国的文化中心。两国文化中心的开设将为两国人民加深相互理解、促进友好往来带来强大助力。

根据两国元首达成的共识，今年是中国的哈萨克斯坦旅游年。

3月29日，哈萨克斯坦副总理、外交部长努尔特列乌和中宣部部长李书磊共同宣布开启中国哈萨克斯坦旅游年，并宣读了托卡耶夫总统和习近平主席对启动仪式参与人员的致辞。期间还举行了大型旅游与投资论坛。

我们计划在哈萨克斯坦旅游年期间同中方伙伴举行35场活动，包括举行哈萨克斯坦旅游资源推介、论坛、音乐会，并邀请中国博主和记者参加赴哈媒体行活动。

今年哈萨克斯坦将举办多场人文活动。9月将在阿斯塔纳举办世界游牧民族运动会，届时欢迎中国游客前往哈萨克斯坦，领略游牧民族的摄人气魄。

2023年，到访哈萨克斯坦的中国游客达21.7万人，是2022年的13倍。我们希望今年的旅游年活动以及哈方的免签政策进一步助推两国旅游合作。

人民网：哈萨克斯坦担任2023至2024年度上合组织轮值主席国，为上合组织的发展做出卓有成效的工作。今年七月上合组织成员国元首理事会将阿斯塔纳举行。您如何看待这次峰会的意义？

努雷舍夫：上合组织框架内合作是哈萨克斯坦外交工作的一个重要方向。哈方担任轮值主席国期间，提出了前景广阔且卓有成效的倡议，并组织了众多内容丰富的活动。

上合组织阿斯塔纳峰会还将完成一系列重要议程，有望通过《上合组织至2035年发展战略》等多个重要文件，内容涵盖上合组织内合作的方方面面。

上合阿斯塔纳峰会将成为组织完善和进一步现代化的新起点。未来上合组织将与时俱进，调整自身的发展目标、任务和组织架构。

我相信，在各伙伴国的支持下，哈萨克斯坦将举办一场高水平、高质量的峰会，并将上合组织轮值主席国职务交由中国接任。

人民网：今年十月即将迎来中华人民共和国成立75周年华诞。您能否谈谈，中国近年来哪些成就最令您印象深刻？

努雷舍夫：中国已经发展成为一个充满活力、繁荣强大、热爱和平的国家。中国人民值得骄傲。

75年里，中国取得了难以置信的成就，全世界目睹了中国人民奋斗之路。中国的经济奇迹并非偶然。在中国共产党的领导下，中国人民通过忘我而富有创造性的劳动，使得各项事业取得巨大成就。

今天的中国是世界第一大工业国，第一大外汇储备国，世界第二大经济体。近年来，中国在工业领域取得了跨越式发展，总长4.5万千米的高铁轨道覆盖全国。

2003年，中国发射了首艘载人飞船，跻身航天大国之列。中国天宫空间站和全球最大的天文望远镜FAST投入运营，中国科学家发现了农作物增产的基因。此外，中国C919大型客机圆满完成首次商业飞行，中国首艘国产大型邮轮爱达·魔都号下水，全球首座第四代核电站在中国投入商业运行。这些成就都给我留下深刻印象。相信中国定能实现“十四五”规划的各项既定目标。

正如托卡耶夫总统在第23届博鳌亚洲论坛上致辞中所言，“习近平主席提出的‘一带一路’倡议助推‘亚洲文艺复兴’”。哈萨克斯坦高度评价习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，支持中国式现代化发展道路。这些倡议的提出正当其时，符合全球发展的利益。

(责编：于洋、杨牧)