图为广西柳工机械股份有限公司展出的电动设备。人民网记者 朱玥颖摄

人民网东京5月24日电 （记者朱玥颖）5月22日至24日，2024日本工程机械及建筑机械展览会（CSPI-EXPO）在千叶县幕张展览馆举行。展览会期间，广西柳工机械股份有限公司携6台电动产品首次亮相，向日本市场展现其电动智能化的创新技术，助力日本实现碳排放目标。

此次广西柳工机械股份有限公司展出的6款电动设备，包括电动挖掘机、纯电动高空作业平台、电动装载机等，可应用于会展展厅、楼宇管理、仓房、搅拌站、隧道等场景。此前，广西柳工机械股份有限公司也在法国INTERMAT和挪威Vei og Anlegg展会上精彩亮相。

广西柳工机械股份有限公司董事长兼首席执行官曾光安表示，经过十年的不懈追求和创新，我们在电动智能化领域取得了显著成就。自2014年启动电动技术研发以来，柳工不断突破技术壁垒，引领行业发展。我们的电动设备已在中国、东盟、欧洲、北美、和印度成功推广。目前，我们已向全球销售了超过5000台电动设备。这次，我们将电动产品带到日本市场，将帮助日本降低碳排放，支持绿色环保，并降低客户的总持有成本。同时，我们也会尊重日本的文化和行业规则，并承诺以在全球范围内经过严格测试和验证的设备，为日本客户提供全面解决方案。

据悉，该展会是工程及建筑机械领域的专业展会，由日本经济贸易和工业省和国土交通省共同发起，今年共吸引来自日本及海外约470家企业出展。其中，中国企业超过20家，大部分为首次参展。

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