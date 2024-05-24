人民网里约热内卢5月23日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：当地时间5月23日下午，第19期援圭亚那医疗队来到乔治敦市帕姆斯养老院提供免费医疗咨询服务。帕姆斯养老院隶属于圭亚那社会保障部，有超过80名生活无着老人居住，绝大多数患有各类慢性疾病，以眼科、外科、骨伤科患者居多。

医疗队成员为患者进行眼科常规检查。第19期援圭亚那医疗队供图

医疗队先期与该养老院取得联系，了解院内患者病种情况，结合医疗队专科配置，筛选其中亟需医疗诊察的患者，由队内专科医生集中诊治。由于部分患者病史资料相对欠缺，加之语言交流存在一定障碍，参与诊治的队员耐心详细询问患者病史与诊疗经过。

医疗队成员了解患者病情。第19期援圭亚那医疗队供图

帕姆斯的工作人员在诊疗过程中积极为医疗队员们翻译患者的需求与问题，双方配合默契，诊疗过程十分顺利。援外医疗队专科医生为前来问诊的患者们提供了更为明确的诊断与诊疗建议，将需要及时予以手术的患者记录在案，以便患者快速在当地医院完成手术预约流程。

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