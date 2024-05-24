人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国援圭亚那医疗队在当地养老院开展医疗咨询活动

2024年05月24日13:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢5月23日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：当地时间5月23日下午，第19期援圭亚那医疗队来到乔治敦市帕姆斯养老院提供免费医疗咨询服务。帕姆斯养老院隶属于圭亚那社会保障部，有超过80名生活无着老人居住，绝大多数患有各类慢性疾病，以眼科、外科、骨伤科患者居多。

医疗队成员为患者进行眼科常规检查。第19期援圭亚那医疗队供图

医疗队成员为患者进行眼科常规检查。第19期援圭亚那医疗队供图

医疗队先期与该养老院取得联系，了解院内患者病种情况，结合医疗队专科配置，筛选其中亟需医疗诊察的患者，由队内专科医生集中诊治。由于部分患者病史资料相对欠缺，加之语言交流存在一定障碍，参与诊治的队员耐心详细询问患者病史与诊疗经过。

医疗队成员了解患者病情。第19期援圭亚那医疗队供图

医疗队成员了解患者病情。第19期援圭亚那医疗队供图

帕姆斯的工作人员在诊疗过程中积极为医疗队员们翻译患者的需求与问题，双方配合默契，诊疗过程十分顺利。援外医疗队专科医生为前来问诊的患者们提供了更为明确的诊断与诊疗建议，将需要及时予以手术的患者记录在案，以便患者快速在当地医院完成手术预约流程。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部