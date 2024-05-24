会议现场。人民网记者 周輖摄

人民网宁波5月23日电 （记者高石、周輖）23日，以“协同共发展 合作创未来”为主题的中国—中东欧国家联合商会第八次会议在浙江宁波举行。会议由中国贸促会主办，中国和中东欧国家政府部门代表、中东欧驻华使节、联合商会中方理事会成员单位代表、中外企业家、专家学者等约380人与会。

中国贸促会副会长、中国国际商会副会长陈建安表示，作为中国—中东欧国家立体合作架构的重要组成部分，联合商会聚合了庞大的企业资源，具有桥梁性、网络性、灵活性、代表性的独特优势，在中国—中东欧国家经贸合作中发挥着不可或缺的重要作用。

宁波市副市长李关定表示，宁波将依托相关机制性活动平台，以更务实的举措、更主动的姿态，服务中国深化与中东欧国家的合作交流。

波斯尼亚和黑塞哥维那驻华大使西尼沙·贝尔扬说，过去十年，中国在中东欧国家的投资为当地基础设施改善、技术进步和创造就业做出了重大贡献。中东欧国家在中国的投资也为中国市场带来独特视角和创新。未来，希望双方继续携手共进，利用各自的优势促成更多的贸易、投资合作。

北马其顿共和国驻华大使纳塞夫表示，北马其顿和中国之间日益增进的贸易、经济和投资关系突显了互利合作的巨大潜力，北马其顿愿同中国携手，开展进一步合作。

罗马尼亚—中国国际贸易和经济促进会执行主席米海·安德里佐尤表示，罗马尼亚工商界非常看重中国市场，积极参与各类经贸活动，已结出累累硕果，未来他所在协会将继续为双方搭建平台，推进合作交流迈上新台阶。

波兰投资贸易局局长安德鲁·德哈在贺信中表示，中国—中东欧合作机制为想要投资欧洲的中国公司和想要投资中国的外国公司搭建了平台，创造了机遇。

中国—中东欧国家联合商会是中国—中东欧国家合作框架下的重要组成部分，是根据2013年《中国—中东欧国家合作布加勒斯特纲要》，由中国和波兰共同发起，并邀请其他中东欧国家商协会及贸易投资促进机构自愿加入的非营利性机制。目前，联合商会共有中国贸促会和17家中东欧国家商协会及贸易投资促进机构（涵盖12个中东欧国家）成员单位。

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