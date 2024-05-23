人民网北京5月23日电 （武妍虹）近日，由商务部主办、农业农村部国际交流中心承办的“泰国重要农业遗产系统管理保护能力建设研修班”在京开班。商务部亚洲司司长王立平，国际商务官员研修学院副院长雷浩，农业农村部国际交流中心主任顾卫兵以及泰国驻华大使馆公使衔参赞陈金盛（Sittikorn Chantadansuwan）出席并致辞。

王立平表示，农业合作在中泰经贸合作中占据重要地位。新形势下，深化中泰农业领域合作具有坚实的基础、难得的机遇和广阔的发展前景。

雷浩在致辞中提到，截至2023年底，已有3800多名泰国官员和技术人员参加中国政府举办的培训。中国将继续通过援外培训，分享中国技术、管理经验和发展理念。

顾卫兵表示，中国政府始终高度重视全球重要农业文化遗产（GIAHS）保护工作。希望通过此次研修班与泰国朋友们分享中国在全球重要农业文化遗产管理与保护方面的有益经验。

陈金盛表示，申报全球重要农业文化遗产是泰国推动相关农业领域发展的重要举措。希望学员能把在中国交流学习的经验带回泰国，发展本国农业。

学员代表泰国农业与合作社部吉迪萨克·斯皮潘亚（Jittisak Sripanya）表示，中泰两国有着悠久的交往历史，特别是在农业领域。“两国都是农业大国，在今天这个时代，我们都需要通过技术和创新提升农产品生产的效率和发展。要特别感谢中国政府的长期支持，使得泰国的农业发展能受益于中国经验。”

学员合影。人民网 武妍虹摄

农业文化遗产是农耕实践的智慧结晶。联合国粮农组织早在2002年就发起了全球重要农业文化遗产保护倡议。中国积极响应该倡议，不断推进农业文化遗产保护实践。截至目前，中国拥有22项全球重要农业文化遗产，数量居全球首位。2022年年底，泰国塔勒诺湿地水牛牧区农业生态系统被认定为全球重要农业文化遗产项目。这是泰国首次入选该项目。

此次研修班为期14天。来自泰国农业与合作社部、相关科研机构和基金会等24名官员和技术人员参与本次研修班，将就农业文化遗产发掘等问题进行深入交流。

(责编：于洋、杨牧)