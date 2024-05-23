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巴新总理：中国菌草旱稻项目在巴新农业和减贫事业中发挥重要作用

2024年05月23日15:07 | 来源：新华网
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新华社悉尼5月23日电（记者梁有昶 王琪）莫尔斯比港消息：巴布亚新几内亚总理马拉佩23日表示，中国菌草旱稻项目在巴新农业和减贫事业中发挥重要作用，巴新政府将继续积极支持菌草旱稻项目发展。

马拉佩当天在莫尔斯比港会见菌草技术发明人林占熺教授时表示，中方帮助巴新实施菌草旱稻项目取得显著成绩，在巴新农业和减贫事业中发挥重要作用。巴新政府致力于不断深化同中国的合作，将继续积极支持菌草旱稻项目发展，在巴新更多省份推广，惠及更多巴新民众。

林占熺介绍了菌草旱稻技术援助项目在巴新发展现状和最新成果，表示中方专家组将继续扎根巴新，将菌草旱稻技术推广到更多巴新省份，提升技术应用和产业化水平，为巴新经济社会发展做出更大贡献。

出席会见活动的中国驻巴新大使曾凡华表示，将进一步落实两国领导人重要共识，推动菌草旱稻项目和中巴新农业合作不断取得新发展。

中国援巴新菌草旱稻技术项目新基地奠基仪式21日在巴新东高地省举行，曾凡华、巴新东高地省长谢西蒙、林占熺，以及在巴新中资企业和华侨华人代表参加了仪式。

(责编：艾雯、张悦)

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