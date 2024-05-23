中国日报网5月22日电 据英国《卫报》网站21日报道，疫情期间美国出现前所未有的枪支获取热潮。在反亚裔仇恨犯罪、警察暴力执法以及笼罩全美社会的恐惧气氛不断加剧的背景下，美国新购枪支数激增，非裔、拉丁裔、亚裔群体的持枪率大幅上涨。而不受限制地获取枪支、难以愈合的种族创伤也导致了美国有色人种青少年群体的持枪自杀率攀升。

《卫报》网站报道截图

约翰·霍普金斯大学自杀预防工作组联席主任保罗·内斯塔特指出，这种前所未有的枪支购买趋势不仅限于传统上持枪率较高的保守州，甚至蓝州（民主党主政州）的枪支购买量超过了红州（共和党主政州）。

文章称，2022年，近2.7万美国人持枪自杀，创历史最高纪录，而有色人种年轻人首当其冲，非裔青少年的枪支自杀率首次超过白人青少年。美国疾病控制和预防中心的数据显示，从2019年到2021年，白人的总体自杀率基本保持不变，但非裔和青少年的自杀率分别上升了17%和11%。

自杀研究人员和社区组织者表示，美国未成年自杀率飙升与种族创伤加剧和不受限制地获取枪支密切相关。

文章称，持枪自杀占美国未成年自杀方式的近一半，拥枪家庭的自杀风险高出四倍多。在过去十五年里，非裔、拉丁裔和亚裔群体的持枪率显著增加，亚裔美国人的持枪率上升了71%，是所有族裔群体中增幅最大的。内斯塔特称，“在美国，枪支获取可能是预防自杀的最大障碍。”

文章还指出，种族歧视创伤是导致青少年自杀率上升另一原因。自杀研究人员莱斯利·亚当斯称，种族主义对美国年轻一代人的影响是多方面的。普遍存在的种族歧视不利于有色人种青少年的心理健康。

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