新华社纽约5月21日电 题：“民意调查”——美国操纵民意的工具

新华社记者徐兴堂

近日，美国皮尤研究中心又搞了一次有关中国好感度的民意调查，抽样数据显示多数美国人对中国持“负面看法”。这一调查也被美国媒体广泛报道。但是由于美国所谓的民调日益被政治化工具化，或许人们在采信之前还应该问一问，这是真实的社情民意，还是在帮美国一些政客“误导”舆论？

理论上，民意调查是基于抽样数据，相对客观地了解公众对某个问题看法的一种手段。然而，仔细研究美国几家知名民调机构的报告就会发现，其民调结果基本上是以意识形态划线，只要涉及到国际形象、人权、国际关系、体制等议题，包括中国在内的非西方国家永远是负面多于正面。以皮尤研究中心为代表的美国民调机构紧贴美国政府的外交政策，精心设计民调议题，打着“客观”的旗号操弄民调结果，实际上已经成为美国“误导”国际舆论的重要工具。

随着美国加大对中国的打压围堵力度，像皮尤、盖洛普这些民调机构契合美国政府外交需要，为美国霸权制造有利舆论，包括经常性推出针对中国的民调，引导公众对中国产生错误认知。例如，当美国政客在非洲、太平洋岛国等地频频出言抹黑中国，试图挑拨这些国家与中国的关系时，皮尤研究中心“适时”发布调查报告，题目就是“美国人认为美国对发展中国家的援助比中国的援助更有益”。在另一项关于来自美国和中国的投资比较的调查中，结果是多数美国人认为美国的对外投资对当地有益，而中国的对外投资则给当地带来损害。其实质是为了配合美国渲染所谓中国“债务陷阱”的虚假叙事。

这是2月13日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦水中倒影。新华社记者 刘杰 摄

综合来看，美国一些民调机构的常见套路主要有以下三种：

第一个也是最常用的手段，是有针对性选择民调对象。比如皮尤每年例行的《全球民意调查》，发放问卷的24个国家中，有16个是发达国家，几乎都是美国盟友，只有8个国家是发展中国家。在中东这个重要地区，中国的形象积极正面，但只有美国的盟友以色列入选。这种样本选择存在明显倾向性，难以体现调查数据的客观平衡性，其结果自然也无法令人信服。

第二个重要手段是议题设置。美国民调机构进行的国际性调查具有明显政治化倾向，近年来针对中国的民调明显增多，而大多数美国民众对中国缺乏了解，这恰好为民调机构提供了操弄民意的空间。他们设计的问题往往具有极强的诱导性，受访者大概率会按照他们设计的思路回答问题，从而得出他们想要的答案。

4月25日，游客在美国首都华盛顿的国家广场游览。新华社记者 刘杰 摄

第三个重要手段就是偏颇解读民调结果。例如，皮尤去年7月发布了一项民调结果，标题和导语故意突出受访者对中国在某个方面的负面看法。实际上，这次调查中的多个子项目结果是受访者对中国的看法偏正面或非常正面，如超过一半的受访者认为中国的科技进步很好，有40%的发展中国家受访者认为中国的科技进步是世界上最好的。在经济方面，所调查的6个发展中国家里大部分人认为自己国家因中国的投资受益，在尼日利亚、肯尼亚和南非，这一数字均超过70%。但这些有利于形成全面认知的子级内容往往在新闻报道时被刻意忽略了。

可以看到，美国民调机构配合政客抹黑中国的行为严重误导公众，不仅损害其多年形成的商业信誉，而且会对中美关系发展和民间交往产生负面影响，甚至可能导致美国有关政策制定者产生幻觉而出现偏差。这些年来中美关系经历波折，固然有复杂的国际政治经济因素，但民调机构推波助澜带节奏，值得警惕。

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