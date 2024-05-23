国际在线专稿：肯尼亚广播公司（KBC）网站近日刊发评论文章《中国：非洲绿色美好未来的可靠伙伴》，文章高度评价中非绿色能源合作取得的丰硕成果，并援引多个具体范例充分展现中非合作为改善当地人民生活、促进非洲可持续发展作出的贡献。

肯尼亚广播公司网站文章截图

文章认为，中非合作建立在真诚的基础之上，旨在取得务实成果，增进友好互信。“绿色是中非合作的主色调。”文章回顾道，自2000年中非合作论坛第一届部长级会议举行以来，中国在中非合作论坛框架下先后宣布对非“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，中非在加强绿色能源领域合作方面取得共识，绿色发展成为中非合作的重要内容。

文章以多个中非共同建设的绿色能源项目为例指出中非合作为非洲各国带来的巨大变化：肯尼亚东北部的加里萨光伏发电站由中企承建，满足当地7万户家庭供电需求，每年减排数万吨二氧化碳。肯尼亚前总统乌胡鲁·肯雅塔赞许该电站为肯尼亚实现绿色发展、推动能源转型发挥积极作用；中企承建的乌干达卡鲁玛水电站是乌干达最大水电站，并网发电后不仅将实现每年348万吨碳减排，还有望为该国带来超过2亿美元收入。卡鲁玛水电站和同样由中国投资建设的伊辛巴水电站使乌干达水电装机总容量由764兆瓦提升至1552兆瓦，为提高乌干达人民用电安全性、便利性和可持续性作出卓越贡献；南非德阿风电场自2017年投入运行以来，每年供电约7.6亿千瓦时，满足30万户居民用电需求，每年减排二氧化碳61.99万吨。

文章称，面对气候变化可能造成的冲击，中非清洁能源合作项目不仅满足了非洲国家城市化、工业化带来的不断增长的电力需求，同时也对非洲缓解生态环境压力具有极其重要的意义。此外，中非绿色能源合作既考虑到城市用电，还涵盖应对农村社区电力需求的“小而美”项目，实实在在为当地民众谋福祉。

文章提到，2023年9月，中国在首届非洲气候峰会上宣布实施“非洲光带”项目，同年12月，第28届联合国气候变化大会期间，“中非能源创新合作加速器项目”正式上线，中方表示希望同非洲共同探索适合非洲国家多样化需求的创新技术与解决方案。

文章表示，大型电力项目和惠民生的“小而美”项目相结合，照亮了无数非洲家庭，也照亮了非洲的可持续发展之路。“行胜于言”，中国已经用实际行动证明了自己是非洲大陆走向绿色美好未来的可靠伙伴。（胡晓薇）

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