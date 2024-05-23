人民网迪拜5月23日电 （记者张志文）近日，2024“海上花园 乐动厦门”旅游产品及招商资源推介会在卡塔尔多哈举行。

推介会以茶为媒介，向与会嘉宾展现了“万里茶道第一门”的风采，创新性地设置了六泡茶席，每泡茶代表厦门不同的旅游主题与生活方式，巧妙融合了厦门的旅游、文化和招商政策，展现了厦门独特的历史文化底蕴、自然风光和现代活力。

推介会后，一场厦门文化快闪活动在多哈的瓦其夫市集闪亮登场。布袋木偶戏、民乐琵琶、南音汉服秀生动演绎，绽放出璀璨的中国文化光彩，吸引了众多多哈本地市民及各国游客与来自厦门的文化艺术工作者现场互动交流，感受厦门非遗文化的魅力。

据介绍，在厦门至多哈直飞航线开通的基础上，此次推介活动将有助于吸引卡塔尔及周边地区游客利用多哈中转优势直航厦门，体验144小时过境免签政策带来的便捷，同时深入挖掘国际市场潜力，扩大厦门入境游规模。

厦门市文旅局相关负责人表示，这场厦门文旅海外茶席创意推介，不仅为卡塔尔等旅游市场打开了一扇了解厦门的窗口，还为双方旅游合作架起了桥梁，将充分发挥厦门作为海上丝绸之路重要节点城市的优势，以更加开放的姿态拥抱世界，共绘旅游发展新蓝图。

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