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美再报告人感染H5N1型禽流感病例

2024年05月23日13:26 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶5月22日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心22日报告一例人感染H5N1型高致病性禽流感病毒病例。这是该国报告的第二例与奶牛感染禽流感病毒相关的人感染病例。

据美疾控中心介绍，患者是密歇根州的一名奶牛场工人，其所在奶牛场的奶牛先前被确诊感染H5N1型禽流感病毒。从患者眼部采集的样本检测显示禽流感病毒呈阳性，表明存在眼部感染。

据介绍，患者仅报告出现类似结膜炎的眼部症状，尚不清楚禽流感病毒如何感染眼部，可能是被病毒污染的液体飞溅至眼部所致，也可能是手等接触过病毒的部位接触眼部所致。

美疾控中心表示，H5N1型禽流感对美国公众健康造成的风险较低，上述病例不会改变这一风险评估，但接触受感染或潜在受感染动物的人群感染风险更大，建议采取相应预防措施。该中心建议避免近距离、长时间或在无保护措施情况下接触患病或死亡的动物，避免在无保护措施情况下接触动物粪便、垫料、未经消毒的牛奶等。

美疾控中心介绍，H5N1型禽流感病毒主要在野生鸟类中传播，也可能感染家禽和家畜，但人感染的情况并不常见。美国2022年首次报告人感染H5N1型禽流感病毒病例，感染者直接接触并扑杀过疑似感染这种病毒的家禽。今年4月，美国报告出现第二例人感染H5N1型禽流感病毒病例，感染者接触过疑似感染H5N1型禽流感病毒的奶牛。

(责编：艾雯、张悦)

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