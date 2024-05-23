新华社瓦莱塔5月22日电（记者陈文仙）“丝路掠影”中西乐器对话音乐会22日晚在位于马耳他东部城市姆西达的马耳他大学礼堂举行，由中国歌剧舞剧院民族乐团带来的一场融合中国传统乐器和西方乐器的音乐会赢得约400名观众的热烈掌声。

中国古典民乐经典代表作《春江花月夜》让观众通过音乐感受到月夜春江的迷人景色，竹笛独奏《秦川情》表现出中国陕西人民的热情和豪放，古筝和大提琴二重奏《渔舟唱晚》向观众呈现了渔民悠然自得、渔船随波渐远的优美景象，二胡独奏《葡萄熟了》以欢快、优美的旋律让观众感受到中国新疆人民丰收的喜悦。

在一个多小时的演出中，中国艺术家们凭借深厚的演奏功底和艺术素养征服了观众，掌声经久不息。最后，音乐会还加演了马耳他传统乐曲《太阳》，更让在场观众一起随着音乐起舞。

马耳他地中海会议中心艺术总监托尼·卡萨尔·达里恩在接受新华社记者采访时说：“中西乐器组合在一起，就如同画笔一样，蘸上不同的墨水或颜料，创造出最美妙的图画。”

现年69岁的马耳他观众维克托·维拉表示，这是一场高水平的演出，也是一场中西文化交融的对话，文明互鉴可以让世界更加美好。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，这场精彩的中西音乐对话奏响了中马文化交流、中西文化交融的新乐章，马耳他中国文化中心将继续发挥桥梁纽带作用，推动两国文化交流不断前行。

“丝路掠影”中西乐器对话音乐会由中国中外文化交流中心和马耳他中国文化中心共同主办。

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