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汉字文化展吸引法国民众走近中华文明

2024年05月23日13:24 | 来源：新华网
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新华社巴黎5月22日电（记者张百慧）旨在展现甲骨文文化及汉字演变历史的“字里行间——汉字中的文明密码”展览22日在巴黎中国文化中心开幕。作为甲骨文的故乡，中国河南安阳希望以此为契机，吸引更多法国民众探寻汉字奥秘、走近中华文明。

展览以法国人熟知的“小王子”人物形象为线索，讲述一名殷商小王子的成长故事，通过十个版块串连起近百个汉字从甲骨文到简体字的演变过程，故事情节涉及占卜、天文、骑射、狩猎、农耕及技术发展等中国古代先民的物质生活与精神世界。此外，现场还展出甲骨文及青铜器的复制品，播放以甲骨文为灵感创作的动画，并设有汉字展示和互动项目，吸引大量法国民众体验、拍照。

年过九旬的法兰西艺术院雕塑院士克洛德·阿贝耶告诉记者，他几十年来通过练习书法来了解中文，最喜欢的汉字是“中”。阿贝耶说：“汉字不仅是传达信息与观点的工具，更是中国人独特思想与哲学的载体。了解汉字的深层意义，对法国人而言是一次丰富思想的机会。”

前来观展的巴黎退休医生德尼对记者说，他平时喜欢练习气功，也十分欣赏道家哲学，但与法语字母截然不同的汉字总让他“望而生畏”。通过展览，他了解了汉字的逻辑性与生动性，未来有兴趣借助讲解甲骨文的书籍学习中文。

安阳市市长高永在展览开幕式上介绍说，安阳近年来聚焦甲骨文这一独特的文化标识，坚持以汉字为媒讲好中国故事，成功举办五届中国（安阳）国际汉字大会，推动甲骨文国际文化交流传播，努力增进中华文明与世界文明的交流互鉴。

本次展览由中国人民对外友好协会、国际儒学联合会、安阳市人民政府、巴黎中国文化中心、中国文字博物馆主办，预计持续至28日。

(责编：艾雯、张悦)

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