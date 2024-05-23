人民网伦敦5月22日电 （余颖）作为亚洲以外最大人民币清算行，中国建设银行伦敦分行近日宣布人民币清算量累计突破100万亿元，交出了一份加快人民币国际化业务漂亮的答卷。未来伦敦分行将稳慎扎实推进人民币国际化，助力伦敦成为全球最大人民币外汇交易中心，持续推动伦敦离岸人民币市场建设。

据了解，伦敦分行是中国建设银行在海外布局的起点，是国际化发展的第一站。2014年中国建设银行被指定为英国人民币清算行，当时是中国人民银行首次在亚洲以外的国家（地区）选定的人民币清算行，截至目前，中国人民银行已在29个国家和地区授权31家人民币清算行，覆盖全球主要国际金融中心。

十年来，中国建设银行伦敦分行积极发挥伦敦作为全球金融中心区位优势，履行清算行职能，持续培育离岸人民币市场，不断提升人民币综合服务能力，已经形成了“一点接入，汇通全球”的不间断人民币环球清算服务，人民币“国际朋友圈”持续扩容。特别是2022年以来人民币清算量更跑出加速度，两年相继突破人民币70万亿元、80万亿元、90万亿元，近日再创新高实现100万亿元，业务直通率接近90%，向全球五大洲的参加行提供便捷高效的人民币清算服务。

中国建设银行伦敦分行行长杨爱民表示，经过十年矢志不移的耕耘人民币累计清算量突破100万亿元这份成绩单的背后，正反映出人民币作为支付货币、投融资货币、储备货币的功能不断增强，在国际市场上越来越受欢迎，越来越有“国际范”，以及以伦敦为代表的人民币离岸清算中心的作用更加凸显。

作为伦敦市场最主要的人民币利率、汇率报价行与做市商，伦敦分行向英国及全球市场提供稳定的人民币流动性，积极向世界500强及本地富时100等跨国公司推广使用人民币；在提供流动资金贷款、贸易融资等融资产品基础上，创新筹组人民币并购银团贷款，打造人民币本地使用生态；发展绿色金融，在伦敦证券交易所等挂牌上市离岸人民币绿色债券；牵头离岸人民币产品创新小组，积极推动中英资本市场互联互通，探索人民币债券成为合格抵押品……一项项可圈可点的方法，持续不断的金融创新，汇成伦敦分行来之不易人的漂亮答卷。

伦敦分行不仅积极推动伦敦离岸人民币市场建设，更为中英经贸和金融合作搭建沟通合作的桥梁。作为中英财金对话框架下中英金融服务峰会和中英企业家委员会中方主席单位，伦敦分行利用“建行全球撮合家”平台为中英经贸与金融合作搭建沟通平台，线上、线下撮合活动促成多笔合作订单。分行还长期推动中英交流，深化中英两国监管机构、金融同业及企业间的沟通合作。今年3月，伦敦金融城市长梅睿孟一行到访中国建设银行，期间双方联合举办“中英金融合作论坛”，深入探讨推动全球经济绿色转型、金融科技应用创新和金融市场双向互通，取得积极成果。

中国建设银行伦敦分行行长杨爱民表示，未来将立足新起点，继续提升人民币在离岸市场的影响力，助力伦敦成为全球主要离岸人民币清算中心，为中英两国金融合作贡献更多力量。

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