中国馆疫情后首次亮相Viva Technology 2024。VivaTech2024中国馆组委会供图

人民网巴黎5月23日电 （记者何蒨）5月22日，享誉国际的法国科技盛会Viva Technology 2024在巴黎凡尔赛门展览馆盛大开幕，作为此次展会的重要组成部分，中国馆疫情后首次亮相，吸引了广泛关注。开幕式由中国馆组委会秘书长张井主持，众多中法科技界嘉宾、国际机构代表及媒体齐聚一堂。

在开幕式上，VivaTech组委会代表朱莉·拉蒙德、李文国以及展商代表优克联全球品牌营销总监张霭儿分别发表致辞。朱莉·拉蒙德在致辞中表示：“中国馆的加入不仅丰富了Viva Technology的国际元素，也为我们提供了了解和学习中国最新科技成果的宝贵机会。”

李文国则强调了中法科技交流与合作的重要性，并表示此次中国馆的设立，是中法科技创新合作的新篇章，期待双方在更多领域展开深入合作。

张霭儿则介绍了优克联的创新技术及其在全球市场的应用前景。

据中国馆组委会秘书长张井介绍，此次中国馆汇聚了近20家来自国内各省市的科技企业，展示了在人工智能、数字化、电子通讯、虚拟现实、智能出行等前沿科技领域的最新成果。通过Viva Technology这一平台，中国企业不仅展示了自身的产品技术以及国际化的对接需求，也与全球科技界建立了更紧密的联系，推动中法乃至全球的科技创新与合作。

在中法建交60周年之际，中国馆的成功亮相无疑为中法友好合作再添华章。今年展会汇集了40多个国家馆、12000初创项目、近3000家参展商，期间举办两百余场科创活动，将持续到5月25日，预计接待20万人次访客。

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