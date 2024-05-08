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让历史照进现实

——专访《论语导读》中译本译者汪聂才

王禹蘅
2024年05月08日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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“文化在交流互鉴的过程中会产生新的思想火花，甚至能推动社会历史的改变。”肇庆学院政法学院副教授、《论语导读》中译本主要译者汪聂才日前接受人民网专访时说。

2019年3月，习近平主席对法国进行国事访问期间，法国总统马克龙向习近平主席赠送法国出版的首部《论语导读》法文版原著，这本书因此引发广泛关注。1688年，法国哲学家弗朗索瓦·贝尼耶将《大学》《中庸》和《论语》的内容翻译为法文，称为《论语导读》。这是历史上首部将一整套儒家经典翻译成法文的译著。贝尼耶希望法国读者，能以孔子道德哲学思想为借鉴，培养“仁爱、温和、诚信和人道的精神”。这些思想深刻影响了伏尔泰等人，为法国的启蒙运动提供了宝贵的思想启迪。

典藏于中国国家图书馆中的法国国礼《论语导读》。图片来源：IC Photo

典藏于中国国家图书馆中的法国国礼《论语导读》。图片来源：IC Photo

汪聂才表示，贝尼耶的翻译忠实地依据拉丁文译本的原文，从自然理性的视角、从世俗政治与道德的角度译介三部儒家经典，该书成为提供给当时法国君主的一面哲学镜子，照鉴自己。

“现在，我们做的是将法文译文回译成中文。”汪聂才说。2024年是中法建交60周年，《论语导读》中译本将以《孔子与君王之学》为书名出版。翻译这本书，汪聂才希望能够提供给国内读者一睹国礼真容的机会。“我相信，如果能够认真读下去，读者们会体会到贝尼耶对孔子及其思想的认同和推崇。”他说，相信读者们能感受到300多年前儒家经典在欧洲的传播与影响，体会到文化交流、文明互鉴的意涵。

“一家仁，一国兴仁；一家让，一国兴让；一人贪戾，一国作乱，其机如此，此谓一言偾事，一人定国。”这是贝尼耶翻译的《大学》中的一句话。汪聂才说，贝尼耶推崇儒家思想中榜样的作用，这让他感受到中国经典在不同的语言、文化中能够得到阐释和新的理解，迸发新的生命力。

《论语导读》作为法国国礼，见证了中法文化交流的源远流长。它是中国文明曾在欧洲产生深远影响的“见证者”，也是现在推动中华文化走向世界的“引领者”。汪聂才说，这本书将以中译本面世，这一交流的过程，“我愿称之为历史照进现实。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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