新华社昆明5月8日电（记者庄北宁）记者7日从磨憨出入境边防检查站了解到，自今年1月1日以来，截至5月6日，该站总计验放从中老边境各口岸出入境人员1012789人次，打破建站以来自然年出入境人员突破百万人次的最快纪录，同比增长89%，创历史新高。

磨憨边检站介绍，今年以来，日均验放出入境人员7800余人次，最高日均验放出入境旅客1.2万余人次，共有来自82个国家和地区的人员从口岸出入境，除了中国和老挝外，验放第三国人数同比增长1966%，人数排名前三的国家分别是泰国、马来西亚和法国。

2021年12月3日中老铁路正式开通运行，2024年1月21日国务院批复同意云南勐满公路口岸对外开放，驻守在西双版纳傣族自治州勐腊县的磨憨边检站成为云南省唯一一个承担3个边境口岸（磨憨口岸、磨憨铁路口岸和勐满口岸）出入境边防检查任务的边检站。除此之外，该边检站同时还承担着曼庄、勐润、新民等边民通道的出入境边防检查任务。

随着中国免签“朋友圈”不断扩容、磨憨国际口岸城市建设全面实施等利好政策影响，边境旅游、贸易等活动持续升温，口岸出入境人流、车流、货流快速增长，口岸对外开放建设、人文往来交流、经济贸易发展等均展现出蓬勃向上的生机与活力。

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