新华社莫斯科5月7日电（记者刘恺）俄罗斯联邦新一届总统弗拉基米尔·普京7日在克里姆林宫宣誓就职。他在就职演说中表示，俄罗斯一定能实现其发展目标。

当天中午在克里姆林宫安德烈耶夫大厅，普京面对俄罗斯宪法宣读了总统誓词。随后，俄宪法法院院长佐尔金宣布普京正式就任俄罗斯总统。

5月7日，俄罗斯总统普京在莫斯科克里姆林宫发表就职演说。新华社记者 曹阳 摄

普京随后发表就职演说。他说，捍卫俄罗斯并为人民服务是自己巨大的荣誉、责任和神圣义务，俄人民利益和安全高于一切。俄一定能够有尊严地度过艰难时期，并实施好长远规划和宏大项目，实现发展目标。同时，俄将继续加强与所有将俄视为可靠伙伴的国家的良好关系，不拒绝与西方国家就包括安全等问题进行对话，前提是平等、相互尊重。俄将与合作伙伴继续致力于建立多极世界秩序与平等的安全体系。

演说结束后，克里姆林宫外鸣放礼炮30响。普京还在克里姆林宫内广场检阅了总统警卫团官兵。俄联邦委员会（议会上院）主席马特维延科、俄国家杜马（议会下院）主席沃洛金和俄议员、政府官员、军官、社会各界代表及外国驻俄使节等约2600人出席了就职仪式。

俄罗斯宪法规定，总统为国家元首兼武装力量最高统帅。普京2000年首次当选总统，2004年成功连任。2008年5月，普京出任俄政府总理。2012年，普京再次当选总统，并于2018年连任。2024年3月15日至17日，普京以独立候选人身份参加俄第八届总统竞选，并以87．28％的得票率获胜。

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