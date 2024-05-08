新华社贵阳5月7日电（记者罗羽）尽管回到法国已有两个多月，但22岁的法国青年皮埃尔·艾克斯白赫依然难以忘记他与法国青年代表一行于今年2月开展的榕江之旅。

2023年盛夏，贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县因举办由20支村队发起的贵州“村超”而火出国门。皮埃尔等法国青年来过榕江后，将拍摄的照片和带回的物品在法国巴黎进行了展出。

“我们在位于巴黎的法国人民援助会总部举办了一个展览，前来观看的法国人络绎不绝。”皮埃尔说，展品中有手机壳、玩偶等“村超”衍生品，还有关于榕江的少数民族村落以及两地青年在“村超”球场开展足球友谊赛的照片。

“巴黎的展览从4月26日开启，之后计划转移到里尔、普瓦捷、格勒诺布尔等法国北部、西部和东南部城市。”皮埃尔介绍，这是他们精心组织的一次“中国印象展”，目的是帮助更多法国人了解中国文化，通过文化交流增进友谊。

2024年2月25日，皮埃尔等34名法国青年抵达榕江，开展了为期两天的文化、体育和乡村振兴考察交流。一行人正是由法国人民援助会招募和组织，多是法国本地学生和法国人民援助会的干事、工作人员和志愿者。

法国青年在榕江体验民俗文化。新华社记者 罗羽 摄

曾经在北京航空航天大学作为国际交换生学习6个月的皮埃尔说，榕江之旅是他印象最深的一次中国行。“我在榕江见到了朴实善良的少数民族群众，见识了当地丰富多彩的民族文化。”他边回想边用激动的声音说。

法国青年抵达榕江的第一站，是被列入中国第一批传统村落名录的大利侗寨。拥有超过240年历史的大利侗寨有村民300户、1382人，寨中有保存完好的侗族文化习俗和数百栋干栏式建筑。

他们饱览村寨建筑风光、体验拦门酒等民俗风情，之后步入寨中的鼓楼内，围坐篝火，与村民展开你来我往的歌唱交流。最后，在鼓楼前的空地上与村民牵手同跳多耶舞，将欢乐的气氛推向高峰。

法国青年与当地村民牵手跳舞。新华社记者 罗羽 摄

“令人惊叹！”在村寨参观的时候，法国青年弗洛朗·玛德罗勒惊讶地说，大利侗寨的木质房屋很有特色，寨中的村民能歌善舞，让人大开眼界。

弗洛朗是一名翻译，这是他的首次中国行。“此前，我只通过媒体渠道了解过中国。”他说，没想到中国的村寨这么美丽，孕育的文化如此丰富，村民们吹、拉、弹、唱、舞的生活多姿多彩。

皮埃尔说，回到法国后，他们这帮法国青年还不时谈论起大利侗寨，并向前往法国人民援助会总部观展的法国民众讲解和推荐大利侗寨。

“当然，最令我们感到激动和欢乐的，还是第二天的足球比赛。”他说，那场比赛是为纪念中法建交60周年，同时开展中法文旅年等活动而上演的友谊赛，现场非常热闹。

法国青年在“村超”赛场边与参加表演的村民合影。新华社记者 罗羽 摄

26日早上，在“村超”球场，法国青年代表队对阵贵州“村超”联队的比赛打响。比赛分三节进行，最终贵州“村超”联队技高一筹，以5:4取胜。

在比赛的休息时间，球队双方进行了文化表演交流。“村超”联队带来了苗族、侗族歌舞，赢得法国青年代表队的热烈欢呼。法国青年代表队则以《玫瑰人生》《香榭丽舍大街》两首法国歌曲予以呼应，收获现场观众的阵阵掌声。

比赛结束后，两队队员及其亲友团和现场大批观众涌入球场中心，手拉手跳起侗族舞蹈，以一番热闹、欢乐的联欢结束了当天所有活动。

比赛结束后，两队队员、亲友团和大批观众手拉手跳起侗族舞蹈。新华社发（王炳真摄）

“村超”联队队长董永恒十分感慨法国青年代表队为“村超”带来的国际范儿。“这是两地足球爱好者的‘双向奔赴’。”他说，双方都需要通过交流增进了解、结下友谊。

以球员身份出场的皮埃尔第一次感受到了榕江市民发自内心的极大热情。“现在回想起来，我还能清晰地记得当时的场面，观众不停地为两队欢呼，气氛十分热烈。”他说，那是一次让人终身难忘的回忆。

感到难以忘怀的还有皮埃尔的队友、在比赛中上演了“帽子戏法”的阿姆扎·白勒巴希赫，他激动地说，这是他首次在如此众多的观众面前踢比赛，火爆的观赛场面令他震撼！

以球为媒，深化友谊。

皮埃尔说，这场足球比赛，让彼此的激情和真情得到了释放，拉近了双方的心理距离，大家和睦相处，十分美好。“巴黎即将举办奥运会，希望榕江市民能够到巴黎观赛并体验法国文化。”皮埃尔说，未来双方也可以开展更多的足球交流和文化交流，不断深化两国友谊。

皮埃尔的希望亦是“村超”目标所在。“伴随赛事的持续火热，‘村超’在海外的影响力也不断增强，不仅与英超牵了手，还在非洲贝宁、南非等地被复制。”负责“村超”对外联络的贵州“村超”运营管理负责人彭西西说，榕江也期望组织球队奔赴海外，以球交友、以球会友。

喜欢中国文化的皮埃尔还告诉记者，他将于今年下半年前往同济大学留学。“我正在努力学习中国语言和中国文化。”皮埃尔说，希望以后能够留在中国工作和生活，为中法两国友谊做贡献。

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