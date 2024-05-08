人民网里约热内卢、墨西哥城5月6日电 （记者陈一鸣、彭敏）圣萨尔瓦多消息：日前，厦门大学附属心血管病医院（以下简称“厦心医院”）在萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多与萨尔瓦多罗萨莱斯国立医院（以下简称“萨国立医院”）签订合作备忘录，双方将在心血管疾病诊疗技术、医疗管理、科学研究、人才培养等方面进行全面合作。

在中国驻萨尔瓦多大使张艳辉、萨尔瓦多卫生部副部长阿尔瓦伦加共同见证下，厦心医院院长王焱、萨国立医院院长伊尔莱斯·安赫尔分别代表两院签署备忘录。仪式上，厦心医院还联合微创医疗集团向萨国立医院捐赠了一批价值5万美元的医疗器械。

厦心医院代表团访问萨尔瓦多期间，现场指导萨国立医院使用中国国产瓣膜介入器械完成了一例复杂的经导管主动脉瓣置换手术，并与该院医生携手完成了一例小切口主动脉瓣置换术，两例手术均为萨尔瓦多公立医疗体系的开创性手术。厦门大学附属心血管病医院供图

厦心医院代表团访问萨尔瓦多期间，现场指导萨国立医院使用中国国产瓣膜介入器械完成了一例复杂的经导管主动脉瓣置换手术，并与该院医生携手完成了一例小切口主动脉瓣置换术，两例手术均为萨尔瓦多公立医疗体系的开创性手术。

阿尔瓦伦加在合作备忘录签约仪式上表示，感谢中国专家和中国企业对萨尔瓦多的支持帮助，为萨尔瓦多培养了医学人才。受益于中国技术，萨尔瓦多患者获得了新生。相信通过本次手术指导和医疗器械捐赠，将有更多的萨尔瓦多患者从中获益，进一步推动萨尔瓦多的医疗体系建设。

萨尔瓦多医疗体系较薄弱，面临公立医院基础设施落后、卫生人才紧缺等挑战。近年来，在中国驻萨尔瓦多大使馆支持下，厦心医院积极探索对萨开展医疗卫生交流合作。此次配合中国专家手术的两位萨方医生系由萨卫生部选派参加厦心医院“心苗”访问学者计划的首批两名学员，他们在2023年7月抵达厦心医院接受为期半年的专科培训，归国后成为当地医院的技术骨干。

据了解，“心苗”访问学者计划是厦心医院发起的一项国际心血管专科医师培养项目，面向金砖国家、共建“一带一路”国家招收青年心血管专科医师赴厦门培训。目前，这一计划已被国家国际发展合作署纳入全球发展项目库，未来将把更多受援国青年医生“请进来”接受中国技术和中国产品的培训，也将更多“走出去”帮扶受援国开展手术，为构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

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