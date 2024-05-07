人民网北京5月7日电 （记者万宇）7日上午，“古都文明对话（北京—巴黎）”活动开幕式在北京举行。数十位来自中法两国文化学术领域的专家学者以“历史·当代·未来：古都文明赓续与可持续发展”为主题，聚焦历史文化保护、人居城市规划、奥运之城、创意之都等内容开展国际学术对话，推动文明交流互鉴。

中国传媒大学校长张树庭致辞。人民网记者 万宇摄

中国传媒大学校长张树庭在开幕式致辞中表示，本次活动恰逢中法元首外交进行之时，加深了其对推进文化传承与传播、深化文明交流互鉴的意义和价值。希望此次活动中与会专家学者能够以学术交流深化中法文化交流，在对谈研讨中美人之美，以思想碰撞助推中法民心相通，共同书写中法文化交流的新篇章。

联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰通过视频致辞。人民网记者 万宇摄

联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰认为，应认识到文化在塑造可持续社会方面的关键作用。在2024年巴黎奥运会即将举行之际，北京和巴黎对话取得的成果将会指导其他城市走向更可持续的生活方式。他说，“文明的多样性是我们最大的优势。我们应该继续促进不同文化之间的深入对话，加强相互学习，促进全球文化发展”。

北京市文物局局长陈名杰致辞。人民网记者 万宇摄

北京市文物局局长陈名杰表示，北京和巴黎都是两座著名的历史文化名城，作为东西方文明的重要代表，长期以来相互欣赏、相互吸引，在文化交流中形成了一段段交流互鉴的佳话。他建议加强两地文化遗产的保护合作，推动轴线城市的交流，加强博物馆的建设交流。

北京第二外国语学院校务委员会主任常宇致辞。主办方中国传媒大学供图

北京第二外国语学院校务委员会主任常宇在致辞中说，今年3月法国普罗维登斯高中的师生曾到二外交流，与中国学生共同种下友谊之树。今年7月份二外的24名师生将赴法国巴黎参与巴黎奥运会的组织工作，希望这些活动能够共同见证中法青年交流的新时代。

前法国驻华文化参赞、法国策展人毛竹发言。人民网记者 万宇摄

前法国驻华文化参赞、法国策展人毛竹（Astrid Narguet）表示，今年是中法建交60周年，同时也是中法旅游文化年，今天的活动凸显了互相倾听、互相尊重的必要性，对话让双方都能得到启发，这场对话也是两国各文化领域间的交流，能够让双方更好地了解对方。

索邦大学比较文学系教授贝纳尔·弗朗科（Bernard Franco）从18世纪文学的角度谈了东西方的交流。他以伏尔泰改编的剧作《中国孤儿》为例，介绍了这部作品对两国文化交流带来的重要影响。“这部作品可以作为法中之间的一座桥梁，连接起两国对于这一文学作品的共同回应。”

对话活动现场。主办方中国传媒大学供图

本次活动由中国传媒大学主办、法国索邦大学协办、北京京企中轴线保护公益基金会支持、中国传媒大学文化发展与传播研究院承办，分别在北京和巴黎举行，5月7日在北京开幕，5月10日在巴黎闭幕。

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