本报记者 尚凯元

法国拉廷诺夫乳业集团布赖讷工厂的大型储奶罐。

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法国萨高公司香肠包装车间内，工人们正在包装香肠。

本报记者 邢 雪摄

法国大酒窖集团波尔多分公司首席酿酒师和技术总监文森·卡绍在酒窖取酒品尝。

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“中国发展的一条重要经验，就是毫不动摇坚持对外开放。我们欢迎更多高质量法国农产品、化妆品进入中国市场，满足中国人民日益增长的美好生活需要。”5月5日，习近平主席在法国《费加罗报》发表署名文章指出，中国将扩大高水平开放，同包括法国在内的世界各国深化合作。

据中国海关总署统计，法国是中国在欧盟第一大农产品进口地、第二大农产品贸易伙伴。截至2023年年中，法国200余种农食产品获准对华出口，近7000家农食产品生产企业在华注册。

2023年4月，法国总统马克龙访华期间，习近平主席表示，中国将推进高水平对外开放，同世界各国分享中国新发展带来的新机遇，愿同法方打造“从法国农场到中国餐桌”的全链条快速协同机制。一年来，“从法国农场到中国餐桌”已成为中法合作的一张亮丽名片。越来越多的法国农产品打开中国市场，为中国消费者提供高质量和多样化的选择，为法国企业带来更多机遇，为法国农户带来更多收益。

“中国是我们最有价值的目标市场之一”

法国的气候条件适宜畜牧业发展。法国统计局数据显示，该国活牛存栏量超过1700万头。在上法兰西大区埃纳省的布赖讷镇，埃纳尔家的农场已经营三代，现有200头牛及140公顷农田和牧场。

“我们的牛全部在农场出生，每头牛都有身份证明，记录着编号、品种、出生日期和地点以及健康检疫等信息。”女主人瓦莱丽·埃纳尔说：“我们喂的青贮玉米、牧草大多是自家农场种的，符合质量要求，喂起来放心。”

距离埃纳尔家农场不远处，是法国拉廷诺夫乳业集团的布赖讷工厂，这家工厂与当地农户保持着密切合作。几年前，在工厂技术团队建议下，埃纳尔家引入了一部挤奶机器人。只需让奶牛走到挤奶台上，就可借助整套自动化系统，完成喂食、清洁、消毒、挤奶等工序。产出的牛奶在确认各项指标合格后，经过工厂的高温杀菌处理，即可投入市场。

拉廷诺夫乳业集团2012年开始发展直接出口业务，中国市场是其主要目标。产自布赖讷工厂的部分牛奶会从法国北部的勒阿弗尔港出发，长途运抵中国的上海和浙江宁波，随后进入超市、餐厅等供中国消费者选用。“10多年前，我专程到上海参加国际食品展，寻找商机。”集团出口业务经理亚历山大·泽特林告诉记者，“从一开始我们就认定，中国是我们最有价值的目标市场之一。”

布赖讷工厂共有5条生产线，其中4条主要生产1升大包装牛奶，另外一条专门用来生产200毫升小包装牛奶。增加小包装生产线是工厂9年前听取泽特林的建议，按照中国市场消费特点进行的调整。随着中国消费者对高质量乳产品的需求快速增长，中国市场销量最高时占集团出口份额的1/3。

“我们致力于和中国商业伙伴的长期合作。”泽特林对中国市场的潜力充满信心，“法中两国共同打造‘从法国农场到中国餐桌’的全链条快速协同机制，给我们带来了新机遇。我们很高兴作为其中一环，为促进两国经贸往来发挥作用。”

“对华出口额正处于稳定上升区间”

阿韦龙省位于法国奥克西塔尼亚大区，是法国中央高原的“南大门”。阿韦龙省小镇维勒弗朗斯—德—鲁埃格依山傍水，第一家向中国出口法式干香肠的法国企业萨高公司就坐落于此。

萨高公司总经理尼古拉·图努瓦介绍，法式干香肠是法国传统食品，将调好味的肉馅填充进天然肠衣，经过发酵和干燥，表面形成细腻的面粉状纹理，口感既有嚼劲又不干涩。根据调味料和肠衣类型的不同，法式干香肠分为众多品种。公司车间里有较粗的干香肠，也有体积较小、像零食一样的肉枣，装在巴掌大小的彩色包装袋里。“小包装肉枣在中国市场非常受欢迎。”图努瓦说。

2013年4月，习近平主席在北京同时任法国总统奥朗德举行会谈，两国元首就全面加强中法交往合作交换了意见，决定在现代农业和农产品加工、食品加工等领域打造合作新亮点。次年，中国代表团赴法考察包括萨高公司在内的多家法国肉制品企业。随后，萨高公司获批对华出口资质。2016年，在完成产业链上下游严格的卫生安全认证和相关流程后，萨高公司的法式干香肠产品正式进入中国市场。

“对于一家规模不大的家族企业来讲，能率先出口中国市场，称得上是企业发展的里程碑。”图努瓦自豪地告诉记者，多年来，他潜心了解中国市场，积极参加专业展览，不断开发新的客户，“面向中国市场，我们精心设计包装、口味，以更好地满足中国消费者需求，对华出口额正处于稳定上升区间”。

目前，萨高公司通过中国代理商在电商平台销售的百思达香肠，深受中国消费者青睐。百思达香肠对中国的年出口量已从2019年的10吨增长至目前的60吨，近年来还频频出现在中国国际进口博览会的展台上。图努瓦希望，在“从法国农场到中国餐桌”的全链条快速协同机制促进下，能有更多法国的特色农产品进入中国市场。

“让葡萄酒文化加速走进中国百姓生活”

2019年11月5日，习近平主席出席第二届中国国际进口博览会开幕式后，同与会外国领导人共同巡馆。习近平主席在法国总统马克龙陪同下首先来到法国馆。马克龙总统热情邀请习近平主席品尝法国红酒和牛肉食品。在场法国企业家争先恐后向习近平主席表示，法国企业看好中国市场，希望进一步扩大对华出口。习近平主席指出，中国消费市场很大，可以满足不同层次的多样化需求，希望法国企业家展现长远眼光，同中国加强互利合作。

波尔多是法国乃至全球葡萄酒重要产地。法国大酒窖集团旗下的波尔多香丹酒庄里，拖拉机挂载着喷雾器在葡萄园间忙碌穿梭。大酒窖集团波尔多分公司首席酿酒师和技术总监文森·卡绍介绍，高品质葡萄酒源自技巧和耐心：在花期和果实成熟初期，手工去除部分花朵和幼果可以减少葡萄藤负荷；分块采摘能确保成熟且健康的葡萄被选中；发酵过程中需要对每一个橡木桶悉心监控；混合调配时需要酿酒师一一品尝评估。

拿起一瓶香丹酒庄的红酒，扫一扫瓶身中文标签上的二维码，这瓶酒的“身世”便尽展眼前：数百年的酒庄历史、产区的风土特征、酒体的色香味层次、饮用温度和餐饮的搭配建议……

“与10年前相比，中国消费者对葡萄酒文化的兴趣更浓了，所以我们特意做了这样的设计。”大酒窖集团吉喜福酒业馥仑名庄部门销售总监安德在深圳工作生活了十几年，对中国红酒市场的需求颇有了解。

如今在中国市场，可以看到法国各个地区的葡萄酒，品类涵盖红葡萄酒、白葡萄酒、粉红葡萄酒、起泡酒等，不一而足。“中国的电商平台、社交网络让葡萄酒更加大众化，学习鉴赏葡萄酒的课程也让葡萄酒文化加速走进中国百姓生活。”安德说。

2023年4月马克龙总统访华时，双方发表中法联合声明表示，法国支持中国将尽快提出的加入国际葡萄与葡萄酒组织的申请，支持中国举办国际葡萄与葡萄酒产业大会。安德告诉记者，近年来，中国山东、宁夏、新疆等多个省份的葡萄酒产区日益成熟，中国本土葡萄酒业发展将促进整个葡萄酒市场的繁荣。

（本报记者邢雪、王远、刘玲玲参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年05月07日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)