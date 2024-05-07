张千凡

人间最美四月天。值此纪念印度伟大诗人、亚洲首位诺贝尔文学奖获得者、中国人民的朋友泰戈尔访华100周年之际，由印度资深泰戈尔研究学者和知名艺术家组成的“重走泰戈尔之路”代表团访问中国，同北京、深圳、上海等地学术界、文艺界人士共同缅怀泰戈尔为中印文化交流和文明互鉴所作贡献，就深化中印人文交流合作和理解互信展开热烈讨论。

重走泰戈尔之路——走上一条东方文明的重逢之路。一百年前，泰戈尔怀抱“无私的人类之爱”，循着玄奘西行和达摩东渡的古道来到中国，以“继承贤哲未竟之事业”“疏通中印古代精神通路”为已任，重新点燃两个古老文明的现代交往。其间高朋满座，佳话频传。《洛神》和《齐德拉》两部剧目相得益彰，《道德经》和《奥义书》的哲思义理齐鸣谐振，“震旦”和“天竺”汇成一个中国名字，令泰戈尔在临终病重时仍深情惦念。此行不仅是一场文化盛会，更是两个伟大文明“鲜活的统一”，是中印文明互鉴历史进程中浓墨重彩的一笔。

重走泰戈尔之路——走上一条正义力量的觉醒之路。一百年前，中印人民争取自由解放的斗争如火如茶，泰戈尔如周恩来总理所誉，作为“憎恨黑暗、争取光明的伟大印度人民的杰出代表”访问中国，疾呼“当以道德势力，精神势力，相团结，发挥伟大之感化力，以贯彻人类和平亲爱之主旨”，号召以“爱”为特征的东方文明“对付强国的傲慢而捍卫人类值得捍卫的价值”，唤醒东方国家反对西方殖民主义的民族意识，助力中国人民艰苦的民族独立斗争。此行不仅是和平博爱理念的传播之旅，更是两个民族心灵的共振，是中印人民在相似的国家命运中守望相助的典范。

重走泰戈尔之路——走上一条千年友谊的赓续之路。一百年前，泰戈尔在初踏上中国大地时便动情感叹，“我不是远道而来的客人，而是久别归来的兄弟”。访华归国后，他时刻铭记巩固中印友谊这一“消隐在昔年里的古老誓言”，为创办印度国际大学中国学院、开辟印度现代汉学研究先河、培育中印友谊使者不懈奔走。2014年习近平主席对印度进行国事访问期间，特向中国学院院长颁发首批“和平共处五项原则友谊奖”，以表彰学院数十年来对中印友好事业的执着追求和无私奉献。泰戈尔此行不仅是一次“友谊的游历”，更是两千年睦邻相亲的缩影，是中印友好交往史上的里程碑和新起点。

百年后的今天，世界百年未有之大变局加速演进，单边主义、霸权主义阴霾不散，人类命运更加休戚与共。作为总人口超过全球三分之一的两个最大发展中国家，中印都拥有悠久文明，都历经深重苦难，都肩负复兴使命，对人类前途命运有着共同憧憬。尽管中印关系近年遭遇一些困难，但友好合作始终是中印关系的大势和主流。两国高层保持沟通互动，双边贸易稳中有进，人员往来正持续回升。中印两国和睦相处，中印人民团结协作，无论对于迎接“亚洲世纪”的到来，还是对于“全球南方”的战略自主，无论对于两国人民福祉和两大文明复兴，还是对于全球战略稳定和人类文明进步，都具有重要意义和深远影响。

正如2023年习近平主席在出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议时引述的泰戈尔诗句，“信念鞭策着人们，勇敢面对未知的前途”。在泰戈尔访华100周年、中印共同倡导和平共处五项原则70周年之际，我们重走这条文明之路、和平之路、友谊之路，保护传承泰戈尔精神遗产，既是对历史的致敬，更是对未来的期许和承诺。中方将一如既往从战略高度和长远角度把握中印关系，致力于推动双边关系沿着健康稳定轨道发展。期待中印两国汲取东方智慧，弘扬独立自主，凝聚文明共识，续写友谊新篇，使对话交流的窗口越开越大，务实合作的平台越拓越广，民间交往的桥梁越建越多，共同构建和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园，共同推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

（作者是国际问题观察员）

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