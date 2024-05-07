人民网北京5月7日电 （刘叶婷、刘宁、彭昱凯）日前，一场别开生面的塞尔维亚动画电影展映活动在北京塞尔维亚文化交流中心举行。布偶、黏土、拼贴等小朋友生活中常见的玩具和沙画、手绘等成了创作的载体，一个个充满奇思妙想和天真童趣的创意定格动画电影引来了现场观众阵阵掌声。

此次塞尔维亚弗拉涅动画电影学校携不同主题、风格迥异的动画电影来华展映，与中国动画电影业界同仁和中国观众展开交流。

塞尔维亚弗拉涅动画电影学校校长、主任亚斯米娜·斯托亚诺维奇接受人民网采访时介绍，动画电影学校成立于上世纪八十年代，致力于为所有儿童和青少年提供动画艺术平等创作的计划。经过多年发展，动画电影学校已经从初建时的社会组织发展成塞尔维亚的政府公共机构，在促进动画电影领域的交流与发展方面发挥着重要作用。

“我第一次到访中国，此次中国之旅给我留下了非常好的印象。”亚斯米娜·斯托亚诺维奇表示，文化和艺术领域的交流有助于增进友谊，希望借助此次活动向中国观众讲述塞尔维亚故事，加深塞中两国人民的认识和了解。

“我希望通过此次来华之旅与中国动画电影业界交流经验、探讨问题。”动画电影学校老师斯内扎娜·特拉伊科维奇告诉人民网，“我的很多朋友都对来华交流非常感兴趣”，未来希望能邀请更多中国朋友前往弗拉涅交流。

“这是一次积极的碰撞。”中国传媒大学动画与数字艺术学院学生弯刀表示，她希望此类交流活动能走进校园，双方人员加强合作产出更多贴近两国民族性的作品。

近年来，中塞两国的文化交流活动方兴未艾，促进了两国人民的相互了解。参与活动的观众郭堃一直计划带孩子游览塞尔维亚，此次展映更加深了她对探索塞尔维亚文化的兴趣。“希望此类文化交流活动越来越多，让更多的中国朋友认识塞尔维亚。”郭堃说，“就像好朋友一样越来越亲密，互通友谊。”

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