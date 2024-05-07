新华社巴黎5月6日电

中华人民共和国主席习近平同法兰西共和国总统马克龙会见期间双方达成的联合声明和部门间协议

应法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙邀请，中华人民共和国主席习近平于2024年5月5日至7日对法兰西共和国进行国事访问。访问期间，双方达成以下联合声明和部门间协议：

一、联合声明

《中法关于中东局势的联合声明》

《中法关于就生物多样性与海洋加强合作的联合声明：昆明－蒙特利尔到尼斯》

《中法关于人工智能和全球治理的联合声明》

《中法关于农业交流与合作的联合声明》

二、合作协议和文件

1.《中华人民共和国国家发展和改革委员会与法兰西共和国经济、财政及工业和数字主权部关于加强部门间交流合作的意向书》

2.《中华人民共和国国家发展和改革委员会与法兰西共和国生态转型和国土协调部关于绿色发展和生态转型的合作意向书》

3.《中华人民共和国国家发展和改革委员会与空中客车公司关于深化航空领域合作的谅解备忘录》

4.《中华人民共和国生态环境部与法兰西共和国生态转型和国土协调部关于落实部门间环保合作协定的优先环境保护合作行动计划（2024－2025）》

5.《中华人民共和国农业农村部与法兰西共和国农业和粮食主权部关于葡萄种植和葡萄酒酿造产业合作的行政协议》

6.《中华人民共和国商务部与法兰西共和国欧洲和外交部关于加强中小企业合作的谅解备忘录》

7.《中华人民共和国海关总署、中华人民共和国农业农村部与法兰西共和国农业和粮食主权部关于高致病性禽流感区域化和生物安全隔离区划管理的合作协议》

8.《中华人民共和国海关总署与法兰西共和国农业和粮食主权部关于法国猪源性蛋白饲料输华检疫和卫生要求议定书》

9.《中华人民共和国海关总署与法兰西共和国经济、财政及工业和数字主权部和法兰西共和国文化部关于在两国机构文化合作项目框架下通关便利化的联合声明》

10.《中华人民共和国海关总署与法兰西共和国农业和粮食主权部关于法国输华猪肉的检验检疫和卫生要求议定书补充条款》

11.《中华人民共和国国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）与法兰西共和国国家标准化机构标准化合作协议》

12.《中华人民共和国国家广播电视总局与法兰西共和国国家电影与动画中心合作意向书》

13.《中华人民共和国国家知识产权局与法兰西共和国农业和粮食主权部、法兰西共和国国家原产地和质量管理局关于农业和食品地理标志合作的议定书》

14.《中华人民共和国国家林业和草原局与法兰西共和国生物多样性局关于自然保护领域合作的合作协议》

15.《中华人民共和国国家药品监督管理局与法兰西共和国经济、财政及工业和数字主权部关于中法化妆品合作意向书》

16.《中国中央广播电视总台与法国阳光国际纪录片组委会合作备忘录》

17.《中国文物交流中心与法国吉美国立亚洲艺术博物馆关于互办文物展览的合作意向书》

18.《中国秦始皇帝陵博物院与法国文化遗产科学基金会关于木质遗存与土遗址保护科学研究之合作协议书》

(责编：岳弘彬、牛镛)