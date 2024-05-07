新华社巴黎5月6日电

中法关于农业交流与合作的联合声明

1.在中法两国建交六十周年之际，两国元首重申了农业在双方各自国家以及在双边关系中至关重要的地位。

2.出于对饮食的共同热情以及强国先强农的共同愿景，中法两国支持加深双方在农业领域的合作，两国已在高等教育、职业教育培训、研究与创新、肉牛养殖和食品安全领域开展合作。双方同意在农作物、畜禽、果蔬、现代农业装备应用、智慧农业、适应气候变化、生物多样性、土壤健康和粮食减损等共同关心的领域探索加强科技合作的方式。

3.双方愿继续挖掘在乡村发展建设领域合作潜力，尤其是围绕青年农业人才、农业经营业态等方面加强交流。法方支持中国举办中欧美丽乡村论坛。

4.双方欢迎通过签署关于葡萄种植和葡萄酒酿造产业合作的行政协议和续签关于地理标志合作议定书加强合作。中法两国在葡萄种植和葡萄酒酿造领域联系的加深还体现在法国对中国在2024年加入国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）的支持上，法方赞赏中方在提升葡萄与葡萄酒产业发展方面所做出的努力及中方在2024年，即OIV成立一百周年，推动加入OIV的致力，法方愿持续关注中国葡萄与葡萄酒产业发展，共同提升葡萄与葡萄酒产业发展水平。同样，双方乐见马孔和哲维瑞-香贝丹地理标志产区名称于2024年5月获得中国法律法规认定。双方将开展联合工作，争取在2025年为其他勃艮第葡萄酒完成在华地理标志注册。

5.中法两国愿持续加强农业食品合作，法方表示赞赏中方于2023年4月提出的“从法国农场到中国餐桌”全链条快速协同机制，并对由高致病性禽流感区域化合作协议为禽类产品市场准入和安全提供保障、扩大输华猪肉产品清单至猪内脏以及签署猪源性蛋白饲料议定书表示欢迎。

6.双方愿继续积极探讨在确保安全基础上，彻底解除对无牛海绵状脑病牛肉产品的禁运。两国还将继续就脱水苜蓿市场准入开展对话。双边合作还将扩展到兽医领域和进口食品的卫生监管。

7.双方愿持续为丰富农业和农业食品领域交流与合作探索新模式，将继续鼓励农业和农业食品行业的企业和行业协会作为直接参与者参与合作，特别是两国经贸合作中的直接受益者参与并助力对方农业农村发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)