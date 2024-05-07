新华社巴黎5月6日电

中华人民共和国和法兰西共和国关于人工智能和全球治理的联合声明

应法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙邀请，中华人民共和国主席习近平于2024年5月5日至7日对法国进行国事访问。在两国建交60周年之际，两国元首重申共同致力于深化2023年4月5日至7日法兰西共和国总统访华期间达成的共识，并开辟新的合作渠道。

两国元首深信两国之间持续对话对于为全球挑战提供持久解决方案的重要性，决定加强中法关系作为全球挑战国际治理推动力的作用。中国将继续以适当级别参加2023年6月新全球融资契约峰会的后续委员会会议，认真研究《人类与地球巴黎契约》（4P）。

为此，在2023年4月7日《中法联合声明》达成共识的基础上，两国元首尤其在人工智能方面达成以下共识。

1.中法两国认识到人工智能在发展与创新中的关键作用，同时考虑到人工智能的发展和使用可能带来的一系列挑战，一致认为促进人工智能的开发与安全，并为此推动适当的国际治理至关重要。

2.中法两国充分认识到人工智能技术快速发展的深刻影响，以及与该技术相关的潜在和实存风险，致力于采取有效措施应对这些风险，并加强人工智能的全球治理，以促进服务于公共利益的开发和利用。

3.为了充分利用人工智能带来的机遇，中法两国致力于深化关于人工智能国际治理模式的讨论。这一治理既应顾及技术不断快速发展所需的灵活性，同时应对个人数据、人工智能用户的权利以及作品被人工智能使用的用户的权利提供必要保护。

4.中法两国充分致力于促进安全、可靠和可信的人工智能系统，坚持“智能向善（AI for good）”的宗旨，通过全面和包容性的对话，挖掘人工智能的潜力，降低其风险。双方还将依托联合国层面开展的工作，致力于加强人工智能治理的国际合作以及各人工智能治理框架和倡议之间的互操作性，例如依托在联合国秘书长人工智能问题高级别咨询机构内或在联合国教科文组织《人工智能伦理问题建议书》的基础上开展的工作。

5.中法两国认识到，人工智能的机遇、风险和挑战本质上是全球性的。双方强调，在技术迅速发展的背景下，为确保国际安全与稳定以及尊重主权和基本权利，加强国际合作具有重要意义。

6.中法两国对国际社会为实现人工智能应用的发展和安全所做的努力表示欢迎，包括2023年11月1日签署的《布莱切利宣言》。中国愿参加法国将于2025年举办的人工智能峰会及其筹备工作。中国邀请法国参与将于2024年举办的世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。

7.这些努力补充和加强了使用信息通信技术的负责任国家行为框架，该框架以渐进和累积的方式制定，并在联合国层面达成一致。中法两国一致同意，应助力各国特别是发展中国家加强网络能力，以应对包括与人工智能发展相关的各类网络威胁。

8.中法两国强调，人工智能必须为公共利益服务，各国开发和使用人工智能必须符合《联合国宪章》的宗旨和原则。双方强调加强国际合作，以弥合数字鸿沟，并提高发展中国家的人工智能能力。双方都认识到，为了实现可持续发展目标，必须积极开发人工智能。这些用途应包括可持续发展、气候和生物多样性保护、农业生产、教育和全民健康。

9.考虑到人工智能技术的快速发展使得尊重和保护文化和语言的多样性变得困难，中法两国主张，人工智能必须为所有人提供包容性接入，在线提供可访问、可视和可发现的内容，尊重多种语言和文化多样性，包括在多边框架内。

10.人工智能的广泛应用将不可避免地给工作带来深远的变化。面对这一挑战，中法两国正批判性思考人工智能对未来工作的影响，以期抓住这一技术突破的全部潜力，防范其对工作和劳动者造成的风险。

(责编：岳弘彬、牛镛)