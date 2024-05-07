新华社维也纳5月6日电 2024年维也纳联合国中文日系列活动6日在奥地利维也纳国际中心隆重开幕。本次活动由中国常驻维也纳代表团、广西壮族自治区人民政府、维也纳联合国新闻署主办，主题为“开放共融的文化 如诗如画的山水——广西文明和发展的故事”。在维也纳的各国际组织负责人、各国常驻代表、高级外交官及国际职员等700多名嘉宾出席。

中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表李松大使在开幕式致辞中表示，本次中文日活动以广西壮族自治区为窗口，讲述中国文明和发展的故事，展示多彩生动的中国文化，展现中国与东盟国家文明互鉴、共同发展的积极成效。

广西壮族自治区人民政府副主席苗庆旺在致辞中表示，广西自古以来便是多样文化的交汇地，欢迎各国宾朋赴广西游览当地的壮美景观。

中国-东盟中心秘书长史忠俊表示，当今世界各国迫切需要合作应对诸多挑战，更凸显中文日活动促进国家间相互理解、鼓励文明间学习互鉴、人民间深化和睦和谐的意义。

《全面禁止核试验条约》组织筹委会临时技秘处执行秘书弗洛伊德和联合国维也纳办事处、国际原子能机构、联合国工业发展组织负责人代表等在致辞时表示，中文是中国的，也是世界的，本次中文日活动展现文化多样性，谱写文明交流互鉴、发展合作共赢的新篇章。

开幕式当天，维也纳国际中心成为中国特色文化的嘉年华。各国人士纷纷驻足观看广西人文历史和民族风情、经济社会发展成就、与东盟合作发展成果的图片展。

维也纳联合国中文日活动将从5月6日持续至9日。

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