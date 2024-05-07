人民网迪拜5月7日电 （记者管克江）第三十一届阿拉伯旅游展6日在迪拜开幕，来自中国9个省(市)的旅游部门在“你好！中国”展区全方位展示中国旅游形象，宣介中国入境游便利化的最新政策和服务，介绍中国最新文化和旅游产品。这也是中国展团时隔五年再次参加阿拉伯旅游展。

在6日举行的“你好！中国”展区开幕仪式上，中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，中国文化多元，旅游资源丰富，基础设施完善。近期，中国政府从推动旅游景区、演出场所、餐厅酒店等场景支付便利化，丰富入境旅游产品和服务供给等方面入手，不断推动外国游客入境中国旅游便利化。欢迎包括阿联酋朋友在内的世界各国游客到中国参观旅游，领略中国独特神奇的文化魅力，了解中国日新月异的发展变化，感受中国人民热情友好的待客之道。

“你好！中国”展区开幕仪式。阿联酋中国文化中心供图

阿联酋航空副总裁欧汉·阿巴斯表示，中国是阿联酋航空的重要目标市场，愿利用阿联酋航空的全球航空网络协助推介中国充满活力的城市和独特美景，推动中国与中东旅游业深化合作，共同发展。

中国展区一景。阿联酋中国文化中心供图

中阿签署合作协议。阿联酋中国文化中心供图

展览期间，阿联酋中国文化中心与阿联酋航空、Dnata旅游集团分别签署合作推介中国入境旅游的谅解备忘录。

阿拉伯旅游展（Arabian Travel Market）是中东北非地区规模最大的专业旅游展会。今年的展会吸引了来自160多个国家和地区的2300多家展商参展。

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