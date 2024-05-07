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中法关于中东局势的联合声明

2024年05月07日12:12 | 来源：人民日报客户端
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中法关于中东局势的联合声明

应法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙邀请，中华人民共和国主席习近平于2024年5月5日至7日对法国进行国事访问。两国元首就中东局势深入交换意见：

一、作为联合国安理会常任理事国，中法两国共同致力于寻求基于国际法的建设性解决方案，应对国际安全与稳定面临的挑战与威胁。

二、中法两国谴责一切违反国际人道法的行为，包括一切恐怖暴力行动和针对平民的无差别攻击。两国重申基于国际人道法保护加沙平民的绝对必要性。两国元首反对以色列进攻拉法，该行动将导致更大规模的人道主义灾难，也反对强行迁移巴勒斯坦平民的行为。

三、两国元首强调，当务之急是立即实现可持续停火，确保在加沙地带提供大规模人道主义援助、保护平民；呼吁立即无条件释放所有人质，确保人道准入，解决他们的医疗和其他人道需求，对所有被扣押人员遵守国际法；呼吁立即有效落实联合国有关决议，特别是联合国安理会第2712号、第2720号及第2728号决议。这是唯一保障所有人和平与安全，并确保巴勒斯坦人和以色列人均不再经受2023年10月7日袭击以来可怕遭遇的唯一可信途径。

四、两国元首呼吁有效开放所有必要通道和过境点，以便在整个加沙地带迅速、安全、可持续、不受阻碍地提供人道主义援助。两国元首强调了加强协调国际人道主义努力的重要性。

五、两国元首呼吁各方避免在现地采取可能加剧紧张局势的单边措施，并就此谴责以色列违反国际法建设定居点的政策，该政策将对持久和平以及未来建立有生存能力、领土连贯的巴勒斯坦国的可能性构成重大障碍。两国元首重申，加沙的未来治理不能与以“两国方案”为基础的巴以冲突的全面政治解决脱钩。

六、两国元首呼吁以决定性、不可逆方式重启政治进程，具体落实“两国方案”，确保以色列与巴勒斯坦作为邻国和平、安全共处，共同以耶路撒冷为首都，在1967年边界基础上建立一个有生存能力、独立、拥有主权的巴勒斯坦国。两国元首重申致力于这一方案，这是能够回应巴以人民对持久和平与安全的合理期待的唯一途径。

七、两国元首并对地区局势升级风险深表关切，呼吁避免地区动荡。中法两国正同其伙伴一道推动局势降级，呼吁各方保持克制。

八、中法两国重申致力于促进伊朗核问题的政治和外交解决。2015年达成的伊核全面协议（JCPOA）是多边外交的重要成果。两国关注局势升级的风险，重申同国际原子能机构合作、推动外交努力的重要性，以及致力于维护国际核不扩散体系、促进中东地区和平稳定。

九、两国元首强调维护红海和亚丁湾航行自由的重要性，呼吁立即停止袭击民用船只行为，以维护海上安全和全球贸易，防止地区紧张局势以及人道主义和环境风险。

十、两国元首呼吁在2024年夏季奥运会和残奥会期间遵守奥林匹克休战。奥林匹克休战呼吁各方在整个奥运会期间停止敌对行动。随着冲突蔓延和紧张局势加剧，休战是致力于在完全尊重国际法的情况下，持久解决冲突的机会。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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